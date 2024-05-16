Почему интеллектуалы страдают: неутешительные итоги нового британского исследования

Чем выше интеллект, тем ниже субъективное ощущение счастья

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Кардиффского университета в Великобритании обнаружили любопытную закономерность. Люди с высоким интеллектом менее счастливы, чем их менее образованные и умные сверстники. Особенно это касается мужчин с высшим образованием, которые чувствуют себя более несчастными по сравнению с женщинами.

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Согласно публикации в NPJ Mental Health Research, британские специалисты провели мета-анализ ранее опубликованных исследований, изучающих связь между уровнем образования, интеллектом и субъективным чувством благополучия и счастья. В исследовании были проанализированы данные более 405 тысяч человек из 15 стран Европы.

Результаты показали, что женщины с высшим образованием склонны считать себя более удовлетворенными жизнью, чем те, у кого нет диплома. У мужчин также наблюдается такая корреляция, но она выражена менее ярко.

Что касается ощущения счастья, то здесь повышение уровня образования не сильно способствует его росту у обоих полов. У женщин проблемы были менее заметны, в то время как мужчины с высоким уровнем образования часто чувствовали себя недооцененными, малоуспешными и несчастливыми.

Интересно, что мужчины с низкими показателями интеллекта оказались счастливее своих "высоколобых" конкурентов, а также счастливее женщин своего круга.