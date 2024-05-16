Роспотребнадзор проанализировал потенциальные угрозы, вызванные распространением смертельного заболевания в Японии

Роспотребнадзор не предвидит неблагоприятных ситуаций от стрептококковой инфекции

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На сайте Роспотребнадзора указано, что в настоящее время нет оснований для беспокойства о возможном увеличении случаев стрептококковой инфекции в России, однако ведомство продолжает наблюдать за ситуацией с возрастанием заболеваемости в Японии.

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших стрептококковой инфекцией в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных сценариев для наших граждан", — отмечено в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что признаки этого заболевания включают высокую температуру, боль в горле, воспалительные процессы в носоглотке и слабость. Внешне инфекция похожа на острый тонзиллофарингит. По словам ведомства, тяжёлые случаи инфекции могут вызвать развитие инфекционно-токсического шока.