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Роспотребнадзор проанализировал потенциальные угрозы, вызванные распространением смертельного заболевания в Японии

Роспотребнадзор не предвидит неблагоприятных ситуаций от стрептококковой инфекции

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Здоровье

На сайте Роспотребнадзора указано, что в настоящее время нет оснований для беспокойства о возможном увеличении случаев стрептококковой инфекции в России, однако ведомство продолжает наблюдать за ситуацией с возрастанием заболеваемости в Японии.

Роспотребнадзор не предвидит неблагоприятных ситуаций от стрептококковой инфекции
Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших стрептококковой инфекцией в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных сценариев для наших граждан", — отмечено в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что признаки этого заболевания включают высокую температуру, боль в горле, воспалительные процессы в носоглотке и слабость. Внешне инфекция похожа на острый тонзиллофарингит. По словам ведомства, тяжёлые случаи инфекции могут вызвать развитие инфекционно-токсического шока.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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