Наталья Подольская трогательно поздравила мужа Владимира Преснякова: "Мой мачо, мой Ромео, мой Ален Делон"

Наталья Подольская обратилась к Владимиру Преснякову в честь его дня рождения: "Мой личный ВВП"

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Певица Наталья Подольская написала слова поздравления мужу Владимиру Преснякову в его 56-й день рождения.

Фото: ВК-аккаунт Владимира Преснякова

Подольская опубликовала в Инстаграм* совместные кадры с супругом Владимиром Пресняковым.

"Мой мачо, мой Ромео, мой Ален Делон и супермен, мой соловей, президент моего сердца и мой личный ВВП, хранитель моего счастья и возбудитель моего смеха, лучший в мире отец, муж и сын, с днём рождения тебя", — написала певица в личном микроблоге.

Артистка отметила, что недостатком её мужа является только то, что у него нет недостатков.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев опубликовал архивное совместное фото из прошлого в компании Владимира Преснякова.

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