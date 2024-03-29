Наталья Подольская трогательно поздравила мужа Владимира Преснякова: "Мой мачо, мой Ромео, мой Ален Делон"

Певица Наталья Подольская написала слова поздравления мужу Владимиру Преснякову в его 56-й день рождения.
Подольская опубликовала в Инстаграм* совместные кадры с супругом Владимиром Пресняковым.
"Мой мачо, мой Ромео, мой Ален Делон и супермен, мой соловей, президент моего сердца и мой личный ВВП, хранитель моего счастья и возбудитель моего смеха, лучший в мире отец, муж и сын, с днём рождения тебя", — написала певица в личном микроблоге.
Артистка отметила, что недостатком её мужа является только то, что у него нет недостатков.
Ранее певец и композитор Игорь Николаев опубликовал архивное совместное фото из прошлого в компании Владимира Преснякова.
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