Два правила, чтобы убрать жир на бедрах

Спортивный эксперт Инна Кускова рассказал, как убрать жир на бедрах.
Для этого нужно знать о двух инструментах — дефиците калорий и силовых тренировках.
"В плане питания старайтесь еженедельно сокращать свой рацион на 50-100 калорий, параллельно занимаясь активно спортом около 2-3 раз в неделю", — цитирует Кускову портал "СЭ".
По ее словам, эффективно сочетать кардио и силовые тренировки. Так, за счет похудения и увеличения нагрузок жировые "ушки" будут уходить, а мышцы крепнуть.
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