Самая сытная шаурма: готовим её с куриной грудкой и жареной картошкой

Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт сытной шаурмы с курицей и картошкой. Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" обладает насыщенным вкусом благодаря сочетанию прожаренной курицы, жареной картошки и свежих овощей, таких как помидоры, огурцы и капуста.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления данной шаурмы на две порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 картофелины,

500 г филе куриной грудки,

4 столовые ложки растительного масла,

соль и перец по вкусу,

2 помидора,

2 свежих огурца,

половина головки пекинской капусты,

2 тонких листа лаваша,

майонез по вкусу.

Приготовление

Сначала нарежьте картофель на брусочки, а курицу — на кубики. Затем разогрейте две ложки масла на среднем огне в сковороде и обжарьте картофель, добавив соль и перец, около 15-20 минут до готовности. Переложите картофель на тарелку. Далее разогрейте оставшееся масло в сковороде и обжарьте курицу 15-20 минут, добавив соль и перец. Для сборки шаурмы возьмите первый лист лаваша и смажьте его майонезом. Выложите на него половину обжаренной курицы и всех овощей. Затем подогните края лаваша и сверните. Повторите такой же процесс с вторым листом лаваша и оставшимися ингредиентами. По желанию, готовую шаурму можно обжарить на гриле или сухой сковороде, чтобы придать ей дополнительный аромат и хрустящую корочку.

Таким простым и вкусным способом вы сможете приготовить шаурму с курицей и картошкой, которая станет отличным выбором для сытного обеда или ужина.