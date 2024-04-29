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Самая сытная шаурма: готовим её с куриной грудкой и жареной картошкой

Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше

1:45
Еда

Предлагаем вам рецепт сытной шаурмы с курицей и картошкой. Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" обладает насыщенным вкусом благодаря сочетанию прожаренной курицы, жареной картошки и свежих овощей, таких как помидоры, огурцы и капуста.

Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления данной шаурмы на две порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 4 картофелины,
  • 500 г филе куриной грудки,
  • 4 столовые ложки растительного масла,
  • соль и перец по вкусу,
  • 2 помидора,
  • 2 свежих огурца,
  • половина головки пекинской капусты,
  • 2 тонких листа лаваша,
  • майонез по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала нарежьте картофель на брусочки, а курицу — на кубики.
  2. Затем разогрейте две ложки масла на среднем огне в сковороде и обжарьте картофель, добавив соль и перец, около 15-20 минут до готовности. Переложите картофель на тарелку.
  3. Далее разогрейте оставшееся масло в сковороде и обжарьте курицу 15-20 минут, добавив соль и перец.
  4. Для сборки шаурмы возьмите первый лист лаваша и смажьте его майонезом.
  5. Выложите на него половину обжаренной курицы и всех овощей. Затем подогните края лаваша и сверните.
  6. Повторите такой же процесс с вторым листом лаваша и оставшимися ингредиентами.
  7. По желанию, готовую шаурму можно обжарить на гриле или сухой сковороде, чтобы придать ей дополнительный аромат и хрустящую корочку.

Таким простым и вкусным способом вы сможете приготовить шаурму с курицей и картошкой, которая станет отличным выбором для сытного обеда или ужина.

ДОМАШНЯЯ ШАУРМА С КАРТОШКОЙ И КУРИЦЕЙ! Сочная и нереально вкусная! shawarmas with spool and chicken
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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