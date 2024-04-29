Самая сытная шаурма: готовим её с куриной грудкой и жареной картошкой

Предлагаем вам рецепт сытной шаурмы с курицей и картошкой. Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" обладает насыщенным вкусом благодаря сочетанию прожаренной курицы, жареной картошки и свежих овощей, таких как помидоры, огурцы и капуста.
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Для приготовления данной шаурмы на две порции вам понадобятся следующие ингредиенты:
4 картофелины,
500 г филе куриной грудки,
4 столовые ложки растительного масла,
соль и перец по вкусу,
2 помидора,
2 свежих огурца,
половина головки пекинской капусты,
2 тонких листа лаваша,
майонез по вкусу.
Приготовление
Сначала нарежьте картофель на брусочки, а курицу — на кубики.
Затем разогрейте две ложки масла на среднем огне в сковороде и обжарьте картофель, добавив соль и перец, около 15-20 минут до готовности. Переложите картофель на тарелку.
Далее разогрейте оставшееся масло в сковороде и обжарьте курицу 15-20 минут, добавив соль и перец.
Для сборки шаурмы возьмите первый лист лаваша и смажьте его майонезом.
Выложите на него половину обжаренной курицы и всех овощей. Затем подогните края лаваша и сверните.
Повторите такой же процесс с вторым листом лаваша и оставшимися ингредиентами.
По желанию, готовую шаурму можно обжарить на гриле или сухой сковороде, чтобы придать ей дополнительный аромат и хрустящую корочку.
Таким простым и вкусным способом вы сможете приготовить шаурму с курицей и картошкой, которая станет отличным выбором для сытного обеда или ужина.
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ДОМАШНЯЯ ШАУРМА С КАРТОШКОЙ И КУРИЦЕЙ! Сочная и нереально вкусная! shawarmas with spool and chicken