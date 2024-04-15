Шаурма с ветчиной: эту вкуснейшую закуску можно приготовить буквально за 15 минут

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Шаурма с ветчиной: любимый всеми фастфуд несложно сделать самим

1:14
Еда

Шаурма с ветчиной — это отличный выбор для быстрого и вкусного перекуса. В этом блюде от сайта "Лайфхакер.ру" сочетаются хрустящая капуста, сочные помидоры и ароматная ветчина, завернутые в тонкий лаваш и приправленные различными соусами. Результатом является аппетитная и сытная закуска, которую легко приготовить.

Шаурма с ветчиной: любимый всеми фастфуд несложно сделать самим
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 200 г капусты
— соль по вкусу
— 100-150 г ветчины или колбасы
— 2 помидора
— 1 тонкий лаваш
— 1 столовая ложка кетчупа
— 1-2 столовые ложки майонеза

Приготовление:

  1. Тонко нарежьте капусту и посолите её, затем разомните руками.
  2. Нарежьте ветчину или колбасу соломкой. Помидоры нарежьте на ломтики среднего размера.
  3. Разложите лаваш на столе и выложите на него капусту, ветчину и помидоры. Добавьте кетчуп и майонез.
  4. Сложите лаваш в форме рулета, заверните его в плотную трубочку так, чтобы начинка была внутри.

Теперь ваша шаурма с ветчиной готова! Ее можно сразу употребить или предварительно подогреть. Наслаждайтесь вкусом этой аппетитной и легкой закуски. Она идеально подходит для перекуса или быстрого ужина на любой день.

Шаурма с ветчиной
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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