Шаурма с ветчиной: эту вкуснейшую закуску можно приготовить буквально за 15 минут

Шаурма с ветчиной — это отличный выбор для быстрого и вкусного перекуса. В этом блюде от сайта "Лайфхакер.ру" сочетаются хрустящая капуста, сочные помидоры и ароматная ветчина, завернутые в тонкий лаваш и приправленные различными соусами. Результатом является аппетитная и сытная закуска, которую легко приготовить.
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Ингредиенты:
— 200 г капусты — соль по вкусу — 100-150 г ветчины или колбасы — 2 помидора — 1 тонкий лаваш — 1 столовая ложка кетчупа — 1-2 столовые ложки майонеза
Приготовление:
Тонко нарежьте капусту и посолите её, затем разомните руками.
Нарежьте ветчину или колбасу соломкой. Помидоры нарежьте на ломтики среднего размера.
Разложите лаваш на столе и выложите на него капусту, ветчину и помидоры. Добавьте кетчуп и майонез.
Сложите лаваш в форме рулета, заверните его в плотную трубочку так, чтобы начинка была внутри.
Теперь ваша шаурма с ветчиной готова! Ее можно сразу употребить или предварительно подогреть. Наслаждайтесь вкусом этой аппетитной и легкой закуски. Она идеально подходит для перекуса или быстрого ужина на любой день.