Шаурма с ветчиной: эту вкуснейшую закуску можно приготовить буквально за 15 минут

Шаурма с ветчиной: любимый всеми фастфуд несложно сделать самим

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Шаурма с ветчиной — это отличный выбор для быстрого и вкусного перекуса. В этом блюде от сайта "Лайфхакер.ру" сочетаются хрустящая капуста, сочные помидоры и ароматная ветчина, завернутые в тонкий лаваш и приправленные различными соусами. Результатом является аппетитная и сытная закуска, которую легко приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 200 г капусты

— соль по вкусу

— 100-150 г ветчины или колбасы

— 2 помидора

— 1 тонкий лаваш

— 1 столовая ложка кетчупа

— 1-2 столовые ложки майонеза

Приготовление:

Тонко нарежьте капусту и посолите её, затем разомните руками. Нарежьте ветчину или колбасу соломкой. Помидоры нарежьте на ломтики среднего размера. Разложите лаваш на столе и выложите на него капусту, ветчину и помидоры. Добавьте кетчуп и майонез. Сложите лаваш в форме рулета, заверните его в плотную трубочку так, чтобы начинка была внутри.

Теперь ваша шаурма с ветчиной готова! Ее можно сразу употребить или предварительно подогреть. Наслаждайтесь вкусом этой аппетитной и легкой закуски. Она идеально подходит для перекуса или быстрого ужина на любой день.