Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд

Шаурма с курицей и солёными огурцами — это прекрасное сочетание жареной куриной грудки и свежих овощей в ароматном лаваше. Вот как можно приготовить это вкусное блюдо по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру":
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты:
— 2 столовые ложки растительного масла — 500 г куриной грудки — соль и перец по вкусу — 200 г белокочанной капусты — 5 солёных огурцов — 2 помидора — 100 г твёрдого сыра — 3 столовые ложки кетчупа — 6 столовых ложек майонеза — 1 чайная ложка молотой паприки — 2 листа тонкого лаваша — 150 г моркови по-корейски
Приготовление:
Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Нарежьте курицу на тонкие кусочки и посолите, поперчите. Жарьте куриную грудку в течение 10-15 минут до готовности.
Мелко нарежьте капусту, нарежьте огурцы и помидоры. Подготовьте тёртый сыр. В отдельной миске смешайте кетчуп, майонез и молотую паприку — это будет соусом для шаурмы.
Лист лаваша смажьте приготовленным соусом. Последовательно выложите на него половину капусты, моркови, жареной курицы, огурцов, помидоров и сыра. Затем аккуратно заверните лаваш в рулет.
Повторите то же самое для второй шаурмы, используя оставшиеся овощи, курицу и сыр.
Разогрейте сковороду без добавления масла и обжарьте обе стороны шаурмы до золотистой корочки.
Оставьте шаурму на некоторое время, чтобы она немного остыла. Затем нарежьте ее на порции и подавайте к столу.
Эта шаурма с курицей и солёными огурцами — это прекрасный вариант для перекуса или полноценного обеда. Сочная куриная грудка, свежие овощи и ароматный соус создают гармоничное сочетание внутри лаваша. Подайте шаурму с морковью по-корейски и наслаждайтесь этим аппетитным блюдом.