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Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд

Шаурма с курицей и солёными огурцами: прекрасное сочетание куриной грудки, сыра и овощей

1:57
Еда

Шаурма с курицей и солёными огурцами — это прекрасное сочетание жареной куриной грудки и свежих овощей в ароматном лаваше. Вот как можно приготовить это вкусное блюдо по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру":

Шаурма с курицей и солёными огурцами: прекрасное сочетание куриной грудки, сыра и овощей
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— 2 столовые ложки растительного масла
— 500 г куриной грудки
— соль и перец по вкусу
— 200 г белокочанной капусты
— 5 солёных огурцов
— 2 помидора
— 100 г твёрдого сыра
— 3 столовые ложки кетчупа
— 6 столовых ложек майонеза
— 1 чайная ложка молотой паприки
— 2 листа тонкого лаваша
— 150 г моркови по-корейски

Приготовление:

  1. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Нарежьте курицу на тонкие кусочки и посолите, поперчите. Жарьте куриную грудку в течение 10-15 минут до готовности.
  2. Мелко нарежьте капусту, нарежьте огурцы и помидоры. Подготовьте тёртый сыр. В отдельной миске смешайте кетчуп, майонез и молотую паприку — это будет соусом для шаурмы.
  3. Лист лаваша смажьте приготовленным соусом. Последовательно выложите на него половину капусты, моркови, жареной курицы, огурцов, помидоров и сыра. Затем аккуратно заверните лаваш в рулет.
  4. Повторите то же самое для второй шаурмы, используя оставшиеся овощи, курицу и сыр.
  5. Разогрейте сковороду без добавления масла и обжарьте обе стороны шаурмы до золотистой корочки.
  6. Оставьте шаурму на некоторое время, чтобы она немного остыла. Затем нарежьте ее на порции и подавайте к столу.

Эта шаурма с курицей и солёными огурцами — это прекрасный вариант для перекуса или полноценного обеда. Сочная куриная грудка, свежие овощи и ароматный соус создают гармоничное сочетание внутри лаваша. Подайте шаурму с морковью по-корейски и наслаждайтесь этим аппетитным блюдом.

Шаурма домашняя с курицей - самая вкусная!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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