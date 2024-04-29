Илон Маск в Китае: ожидается прорыв в программе автопилотирования Tesla

Илон Маск внезапно посетил Китай для обсуждения запуска программы полного автопилота

Генеральный директор Tesla Илон Маск прибыл в Пекин в воскресенье для незапланированного визита, в ходе которого обсуждался запуск программы полного автопилотирования (Full Self-Driving, FSD) и передача данных за рубеж.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном обсуждалось успешное развитие Tesla в Китае как пример экономического сотрудничества между США и Китаем. Tesla, которая уже более десяти лет работает на китайском рынке, недавно получила одобрение на эксплуатацию своих моделей Model Y и Model 3 в соответствии с требованиями к безопасности данных Китая.

Маск также выразил намерение скоро сделать FSD доступным для клиентов в Китае. Помимо этого, Илон Маск заявил о планах по введению новых более дешевых моделей и представлении "роботакси" с технологией автономного вождения.