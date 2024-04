Илон Маск в Китае: ожидается прорыв в программе автопилотирования Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск прибыл в Пекин в воскресенье для незапланированного визита, в ходе которого обсуждался запуск программы полного автопилотирования (Full Self-Driving, FSD) и передача данных за рубеж.

