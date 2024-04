Денис Дыбов: нехватка метеостанций и низкий уровень страховых выплат препятствуют развитию агрострахования в России

В настоящее время множество сельскохозяйственных субсидий от Министерства сельского хозяйства России подразумевают обязательное страхование для аграриев, как в области растениеводства, так и животноводства. Тем не менее, страхуют всего лишь 14% в секторе растениеводства и 8% в животноводстве, отметил директор Департамента развития предпринимательства при Торгово-промышленной палате РФ Денис Дыбов.

Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0