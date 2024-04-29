Денис Дыбов: нехватка метеостанций и низкий уровень страховых выплат препятствуют развитию агрострахования в России

Аграрии сталкиваются с низкими выплатами по страховке

В настоящее время множество сельскохозяйственных субсидий от Министерства сельского хозяйства России подразумевают обязательное страхование для аграриев, как в области растениеводства, так и животноводства. Тем не менее, страхуют всего лишь 14% в секторе растениеводства и 8% в животноводстве, отметил директор Департамента развития предпринимательства при Торгово-промышленной палате РФ Денис Дыбов.

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Дыбов указал на ключевую проблему: низкий уровень страховых выплат, особенно в растениеводстве, что препятствует широкому внедрению агрострахования. Основная причина — нехватка автоматизированных метеостанций Росгидромета на аграрных угодьях, что делает невозможным подтверждение наступления страховых случаев, таких как град, засуха, или ливни, в соответствии с условиями страховых полисов.

Количество метеостанций на сельскохозяйственных землях в России недостаточно, и многие агропредприятия не могут получить необходимые данные. Несмотря на то, что крупные и средние агропредприятия готовы установить такие станции самостоятельно, Росгидромет воздерживается от включения их в систему мониторинга, что создаёт препятствия для инициативы, добавил Дыбов.

Отсутствие метеостанций влечет за собой отсутствие подтверждений от Росгидромета о страховых случаях и, следовательно, отсутствие выплат от страховщиков, несмотря на то, что государство финансирует половину стоимости страховых полисов для аграриев. Средства уходят в частные страховые компании, которые, в свою очередь, сопротивляются принятию данных от станций, установленных аграриями.

Дыбов сообщил, что Комитет ТПП РФ по развитию АПК организует заседание с участием всех заинтересованных сторон для выработки предложений по улучшению системы агрострахования. Президент ТПП РФ Сергей Катырин уже осведомлен о проблеме на встрече с активом Комитета, сообщает портал gosrf. ru.