Чище любого грызуна: названы породы самых чистоплотных собак

Эксперты выделили самые чистоплотные породы собак

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы думаете, что содержание собаки в доме несовместимо с чистотой, то вы ошибаетесь.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многие собаки настолько аккуратны, что ухаживают за собой, как кошки. Расскажем о некоторых из этих поразительных пород.

Бедлингтон-терьер

Бедлингтон-терьеры выделяются своей аккуратностью среди других пород. Их необычная шерсть почти не осыпается, а благодаря легкости в обучении, проблем с волосами и испорченной мебелью у вас не будет.

Эти песики, похожие на маленьких овечек, идеально подходят тем, кто не хочет тратить много времени на уход за животным. Но следует учитывать, что шерсть бедлингтонов растет быстро и требует стрижки каждые два месяца.

Чау-чау

Чау-чау — порода пушистых собак, особенно бережно относящихся к чистоте своего окружения. Они не грызут мебель и обувь, не портят стены. Также от чау-чау исходит очень слабый запах.

Благодаря особенностям шерсти, эту породу не нужно часто купать и расчесывать. Ветеринары советуют мыть чау-чау не более 2-3 раз в год, а вычесывать — раз в неделю.

Басенджи

Эта короткошерстная порода отличается самостоятельностью в уходе за собой. Басенджи стараются всегда оставаться чистыми и не требуют много внимания от хозяина.

Шерсть басенджи после дождя не имеет характерного собачьего запаха. Однако хозяевам всё же стоит уделять внимание внешнему виду своего питомца — достаточно раз в неделю пройтись по шерсти специальной перчаткой для удаления выпавших волос.