Чище любого грызуна: названы породы самых чистоплотных собак

Если вы думаете, что содержание собаки в доме несовместимо с чистотой, то вы ошибаетесь.
Многие собаки настолько аккуратны, что ухаживают за собой, как кошки. Расскажем о некоторых из этих поразительных пород.
Бедлингтон-терьер
Бедлингтон-терьеры выделяются своей аккуратностью среди других пород. Их необычная шерсть почти не осыпается, а благодаря легкости в обучении, проблем с волосами и испорченной мебелью у вас не будет.
Эти песики, похожие на маленьких овечек, идеально подходят тем, кто не хочет тратить много времени на уход за животным. Но следует учитывать, что шерсть бедлингтонов растет быстро и требует стрижки каждые два месяца.
Чау-чау
Чау-чау — порода пушистых собак, особенно бережно относящихся к чистоте своего окружения. Они не грызут мебель и обувь, не портят стены. Также от чау-чау исходит очень слабый запах.
Благодаря особенностям шерсти, эту породу не нужно часто купать и расчесывать. Ветеринары советуют мыть чау-чау не более 2-3 раз в год, а вычесывать — раз в неделю.
Басенджи
Эта короткошерстная порода отличается самостоятельностью в уходе за собой. Басенджи стараются всегда оставаться чистыми и не требуют много внимания от хозяина.
Шерсть басенджи после дождя не имеет характерного собачьего запаха. Однако хозяевам всё же стоит уделять внимание внешнему виду своего питомца — достаточно раз в неделю пройтись по шерсти специальной перчаткой для удаления выпавших волос.
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