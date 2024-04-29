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Почему кошка постоянно мяукает у закрытой двери: объяснение ученых

Ученые ответили, почему кошка мяукает у двери

1:22
Зоосфера » Кошки

Часто случается, что когда владелец уходит в ванную или закрывает дверь в спальню на ночь, кот остаётся снаружи.

Ученые ответили, почему кошка мяукает у двери
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кот может долго мяукать у двери или даже царапать её. Учёные утверждают, что это поведение животного не связано с вредностью. Происходит это по нескольким простым и объяснимым причинам.

Во-первых, коты испытывают страх. Исследования показывают, что кот может чувствовать себя встревоженным или напуганным. Это может быть вызвано различными звуками, которые они слышат благодаря своему чувствительному слуху. Кот может пытаться привлечь внимание хозяина или предупредить его о возможной опасности.

Во-вторых, речь идёт о территории. Для кота ваша квартира — это его территория, которую он считает своей собственностью. Он хочет иметь возможность осматривать свои владения и свободно перемещаться по своим любимым и укромным местам, когда ему это удобно.

В-третьих, не следует забывать о скуке. Коту может просто вдруг стать скучно.

И даже если вы откроете дверь, не факт, что кот сразу войдёт в комнату. Иногда он может просто посидеть перед открытой дверью, а затем уйти в другую сторону.

Эксперты советуют воспринимать такое поведение как приглашение провести время в компании кота.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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