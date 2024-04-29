Как правильно планировать ремонт: экспертные советы и важные аспекты

Дизайнер рассказал, как подготовиться к ремонту

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Перед тем как приступить к ремонту в квартире или доме, первоочередной задачей является определение его масштаба.

Фото: Flickr by liz west is licensed under CC BY 2.0

В зависимости от состояния помещения, ремонт может быть либо косметическим, либо капитальным, если требуются обширные обновления.

Юлия Тычино, эксперт издания "БелНовости", подчеркивает важность предварительного планирования.

Важно составить детальный план, включающий замеры, распределение пространства, а также размещение выключателей, розеток и осветительных устройств.

Такой подход позволяет предотвратить возможные проблемы в ходе ремонта.

Критически важно также тщательно подходить к выбору материалов, уделяя внимание не только эстетике, но и качеству и долговечности используемых материалов.

Определение дизайна интерьера должно происходить с учетом архитектурных особенностей пространства и выбранных стилевых примеров.