Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аграрии сталкиваются с низкими выплатами по страховке
Science: обнаружена опасность "шумового загрязнения" для животных
Шеф-повар Астафьев рассказал о лучшем маринаде для мяса с секретом
Три признака, указывающие на то, что пришло время сменить специалиста по ногтям
Подбираем сорт огурцов на дачу
Тренер назвал упражнения для талии, как у Кендалл Дженнер
Сколько нужно заплатить, чтобы стать космическим туристом
Филипп Киркоров рассказал о сложностях в отношениях с Аллой Пугачёвой после развода
Тыквенные семечки защищают от диабета 2 типа
Как правильно планировать ремонт: экспертные советы и важные аспекты

Дизайнер рассказал, как подготовиться к ремонту

0:57
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Перед тем как приступить к ремонту в квартире или доме, первоочередной задачей является определение его масштаба.

Дизайнер рассказал, как подготовиться к ремонту
Фото: Flickr by liz west is licensed under CC BY 2.0

В зависимости от состояния помещения, ремонт может быть либо косметическим, либо капитальным, если требуются обширные обновления.

Юлия Тычино, эксперт издания "БелНовости", подчеркивает важность предварительного планирования.

Важно составить детальный план, включающий замеры, распределение пространства, а также размещение выключателей, розеток и осветительных устройств.

Такой подход позволяет предотвратить возможные проблемы в ходе ремонта.

Критически важно также тщательно подходить к выбору материалов, уделяя внимание не только эстетике, но и качеству и долговечности используемых материалов.

Определение дизайна интерьера должно происходить с учетом архитектурных особенностей пространства и выбранных стилевых примеров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Последние материалы
Тыквенные семечки защищают от диабета 2 типа
Кинологи рассказали, как понять, что ваш питомец счастлив
Найдены новые доказательства влияния Юпитера на появление Луны
Секреты приятного аромата: как быть ароматной без духов
Майские праздники: риски и компенсации по страховым полисам
Правильно подкармливаем сад
Топ-3 способа, как разделить одну комнату на две
Нарколог Поликарпов рассказал, что пиво увеличивает нагрузку на сердце и почки
Топ важных советов для здорового пикника на природе
Тренер рассказал об упражнениях барре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников