Важным компонентом для почвы является зола

На рост растений значительно влияет зола

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

При выращивании рассады растений важно не только обеспечить им достаточное количество света, влаги и питательных веществ, но и правильно подготовить почву. Одним из важных компонентов почвы является зола, которая может значительно повлиять на рост и развитие растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из важных вопросов при использовании золы в качестве удобрения является определение необходимого количества для добавления в почву для рассады. Как правило, для рассады рекомендуется добавлять золу в количестве 1 столовой ложки на 1 кг почвы. Однако, это значение может варьироваться в зависимости от типа почвы и конкретных потребностей растений.

Например, для кислых почв, содержащих много глины, рекомендуется добавлять золу в большем количестве — до 2 столовых ложек на 1 кг почвы. Это поможет уравновесить кислотность почвы и обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Также стоит учитывать, что зола может быть различного происхождения и содержать различные элементы. Например, зола от древесины будет содержать больше калия, а зола от угля — больше фосфора. Поэтому перед добавлением золы в почву необходимо убедиться, что она не содержит вредных для растений веществ, таких как тяжелые металлы.

Кроме того, не стоит злоупотреблять золой при выращивании рассады. Слишком большое количество может привести к переизбытку питательных веществ и негативно сказаться на росте растений. Поэтому рекомендуется соблюдать дозировку и добавлять золу в почву не чаще 1 раза в год.