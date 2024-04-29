Как обновить кухню без ремонта: 3 простых шага для стильного преобразования

3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне

Если вы хотите освежить интерьер кухни, не прибегая к полномасштабному ремонту, вам могут помочь несколько простых приемов.

Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/collections/kitchen-interiors-alk3pdg/

Журналист сетевого портала "БелНовости" Юлия Тычино предложила три способа для улучшения внешнего вида кухни.

Кухонный фартук

Юлия подчеркнула, что первый и самый эффективный шаг — это замена фартука. Это изменение поможет кардинально преобразить внешний вид вашей кухни.

Юлия подчеркнула, что первый и самый эффективный шаг — это замена фартука. Это изменение поможет кардинально преобразить внешний вид вашей кухни. Посуда

Используйте открытые полки для стильного хранения круп и прочих продуктов в стеклянных емкостях. Также стоит обновить коллекцию чашек, тарелок и ваз — они не только практичны, но и служат отличным декором.

Используйте открытые полки для стильного хранения круп и прочих продуктов в стеклянных емкостях. Также стоит обновить коллекцию чашек, тарелок и ваз — они не только практичны, но и служат отличным декором. Яркие акценты

Добавление ярких акцентов поможет сделать кухню более яркой и привлекательной. Можно окрасить одну из стен, заменить шторы или добавить насыщенный цвет ковра.

Добавление ярких акцентов поможет сделать кухню более яркой и привлекательной. Можно окрасить одну из стен, заменить шторы или добавить насыщенный цвет ковра. Скатерть

Вариант смены скатертей в зависимости от настроения или события — еще один простой способ добавить разнообразия в интерьер кухни.

