Как обновить кухню без ремонта: 3 простых шага для стильного преобразования

Журналист сетевого портала "БелНовости" Юлия Тычино предложила три способа для улучшения внешнего вида кухни.
Кухонный фартук Юлия подчеркнула, что первый и самый эффективный шаг — это замена фартука. Это изменение поможет кардинально преобразить внешний вид вашей кухни.
Посуда Используйте открытые полки для стильного хранения круп и прочих продуктов в стеклянных емкостях. Также стоит обновить коллекцию чашек, тарелок и ваз — они не только практичны, но и служат отличным декором.
Яркие акценты Добавление ярких акцентов поможет сделать кухню более яркой и привлекательной. Можно окрасить одну из стен, заменить шторы или добавить насыщенный цвет ковра.
Скатерть Вариант смены скатертей в зависимости от настроения или события — еще один простой способ добавить разнообразия в интерьер кухни.