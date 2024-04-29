Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выяснили, что собаки любят смотреть телевизор
На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена
Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет
Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
На рост растений значительно влияет зола
Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше
В Турции заявили, что сделки с Россией помогли избежать энергетического кризиса
Как обновить кухню без ремонта: 3 простых шага для стильного преобразования

3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вы хотите освежить интерьер кухни, не прибегая к полномасштабному ремонту, вам могут помочь несколько простых приемов.

3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/collections/kitchen-interiors-alk3pdg/

Журналист сетевого портала "БелНовости" Юлия Тычино предложила три способа для улучшения внешнего вида кухни.

  • Кухонный фартук
    Юлия подчеркнула, что первый и самый эффективный шаг — это замена фартука. Это изменение поможет кардинально преобразить внешний вид вашей кухни.

  • Посуда
    Используйте открытые полки для стильного хранения круп и прочих продуктов в стеклянных емкостях. Также стоит обновить коллекцию чашек, тарелок и ваз — они не только практичны, но и служат отличным декором.

  • Яркие акценты
    Добавление ярких акцентов поможет сделать кухню более яркой и привлекательной. Можно окрасить одну из стен, заменить шторы или добавить насыщенный цвет ковра.

  • Скатерть
    Вариант смены скатертей в зависимости от настроения или события — еще один простой способ добавить разнообразия в интерьер кухни.


Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Последние материалы
На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена
Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет
Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ
3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
На рост растений значительно влияет зола
Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше
В Турции заявили, что сделки с Россией помогли избежать энергетического кризиса
Будущее страхования: 5 услуг, на которые стоит обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников