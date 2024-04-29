Россия помогла Турции избежать энергетического кризиса: всё благодаря сделкам по поставкам газа

Энергетические сделки Турции с Москвой позволили стране избежать энергетического кризиса, который затронул многие крупные европейские государства после начала конфликта на Украине.
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью Financial Times отметил, что Турция стремится к энергетической безопасности через диверсификацию источников газа, включая Россию, Азербайджан, Иран и СПГ из других стран, при этом выбирая наиболее выгодные предложения. Правительство также ведет переговоры с ExxonMobil о покупке СПГ для снижения зависимости от российских энергоносителей и стремится создать новый портфель поставок, минимизируя зависимость от одного поставщика, сообщает РБК.
В 2023 году доля СПГ в турецком импорте составила около 30%, что значительно выше по сравнению с 15% в 2014 году, в то время как Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, составляя более 40% импорта.
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