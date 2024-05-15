Ипотека уже не выгодна? Почему инвесторы отказываются от покупки жилья

Доля инвесторов в недвижимость на рынке ипотеки уменьшилась

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля инвесторов, приобретающих недвижимость через ипотеку, резко сократилась в два раза.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Этот вывод сделали эксперты ДОМ.РФ и ВЦИОМ после совместного исследования "Портрет ипотечного заемщика" за 2023 год, сообщает "Российская газета".

По данным исследования, в прошлом году доля инвесторов среди ипотечных заемщиков составила всего около двух процентов. В рамках программы семейной ипотеки этот показатель был на уровне девяти процентов, в льготной ипотеке — три процента, а по рыночным условиям — всего один процент.

За предыдущие годы, с 2017 года, доля инвесторов в России обычно составляла около пяти процентов от всех ипотечных сделок (за исключением 2019 года, когда она упала до двух процентов). Однако в 2022 году этот показатель снизился до четырех процентов, а в 2023 году — уже до двух.