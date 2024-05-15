Регина Тодоренко рассказала, сколько готова потратить нар одну пару обуви

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что покупает обувь раз в год и тратит от пяти до 55 тысяч рублей. Об этом пишет "КП".
Блогерша Лерчек, которая недавно вышла из-под домашнего ареста в связи с неуплатой многомиллионных налогов, заявила, что готова потратить на обувь до 100 тысяч рублей. Если больше, то обувь должна сильно понравиться.
"А так, в принципе, я люблю хорошую обувь", — отметила она, подчеркнув, что носит и масс-маркет, и российские бренды.
А блогерша Алена Водонаева призналась, что может спустить на покупку обуви даже месячную зарплату.
Ранее стало известно, что московский суд отклонил иск против Анастасии Ивлеевой по поводу "голой" вечеринки.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.