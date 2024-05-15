Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Муж Верочки изначально был одним из главных героев фильма "Служебный роман"
Стало известно, чем нельзя кормить белую кошку
Как быстро проветрить салон автомобиля в жаркий день
Арбузный смузи: освежающий напиток
Сын Виктора Цоя использовал архивные кадры отца в новом клипе
Садальский оценил наряд Лены Лениной на Каннском фестивале
Доля инвесторов в недвижимость на рынке ипотеки уменьшилась
Дени Де Вито рассказал, что никогда не страдал из-за собственного роста
Как определить, нужно ли вам действительно снижать вес или нет
Регина Тодоренко рассказала, сколько готова потратить нар одну пару обуви

Телеведущая Регина Тодоренко готова потратить на туфли от 5 до 55 тысяч рублей

0:49
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что покупает обувь раз в год и тратит от пяти до 55 тысяч рублей. Об этом пишет "КП".

Телеведущая Регина Тодоренко готова потратить на туфли от 5 до 55 тысяч рублей
Фото: youtube.com by канал СТС is licensed under public domain

Блогерша Лерчек, которая недавно вышла из-под домашнего ареста в связи с неуплатой многомиллионных налогов, заявила, что готова потратить на обувь до 100 тысяч рублей. Если больше, то обувь должна сильно понравиться.

"А так, в принципе, я люблю хорошую обувь", — отметила она, подчеркнув, что носит и масс-маркет, и российские бренды.

А блогерша Алена Водонаева призналась, что может спустить на покупку обуви даже месячную зарплату.

Ранее стало известно, что московский суд отклонил иск против Анастасии Ивлеевой по поводу "голой" вечеринки.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
NatAstro: открыта экзопланета, вращающаяся вокруг звезды вдвое холоднее Солнца
Как замачивать семена укропа
Нефть из России вполне законно поступает в ЕС, несмотря на европейское эмбарго
Американцы обеспечили экспортеров зерна на Украине спецтехникой
Суд Москвы отклонил иск против Ивлеевой и клуба "Мутабор" из-за "голой" вечеринки
Мужчина пощупал грудь несовершеннолетней девушки во время полета и попал в тюрьму
Как защитить сад от весенних заморозков. Секретный способ
Джазовая певица Мерабова не считает нужным прощать Аллу Пугачёву
Фильм "Чебурашка" стал самым просматриваемым проектом на ТВ в начале года
Минсельхоз пообещал контролировать работу страховщиков после заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников