Регина Тодоренко рассказала, сколько готова потратить нар одну пару обуви

Телеведущая Регина Тодоренко готова потратить на туфли от 5 до 55 тысяч рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что покупает обувь раз в год и тратит от пяти до 55 тысяч рублей. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал СТС is licensed under public domain

Блогерша Лерчек, которая недавно вышла из-под домашнего ареста в связи с неуплатой многомиллионных налогов, заявила, что готова потратить на обувь до 100 тысяч рублей. Если больше, то обувь должна сильно понравиться.

"А так, в принципе, я люблю хорошую обувь", — отметила она, подчеркнув, что носит и масс-маркет, и российские бренды.

А блогерша Алена Водонаева призналась, что может спустить на покупку обуви даже месячную зарплату.

Ранее стало известно, что московский суд отклонил иск против Анастасии Ивлеевой по поводу "голой" вечеринки.