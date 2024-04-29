Обнаружена новая опасность для животного мира: она помешала птенцам вылупиться из яиц

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Science: обнаружена опасность "шумового загрязнения" для животных

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Наука

Исследование, опубликованное в журнале Science, подчеркивает потенциальные опасности шумового загрязнения, которое традиционно считается менее вредным по сравнению с химическим или радиационным загрязнением.

Science: обнаружена опасность "шумового загрязнения" для животных
Фото: Wikipedia by Yvette de Wit is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперименты на зебровых амадинах (Taeniopygia guttata) показали, что даже умеренные уровни шума (65 децибел) могут серьезно нарушать развитие этих птиц, начиная от стадии эмбриона и заканчивая их взрослой жизнью. Шум влияет на выживаемость птенцов, замедляет их рост, уменьшает количество эритроцитов в крови и сокращает длину теломер. В результате птицы, подвергшиеся шуму, вывели вдвое меньше потомства.

Эти выводы предполагают, что аналогичное воздействие может наблюдаться и у других живых существ, включая человека, что делает шумовое загрязнение значительным экологическим фактором риска.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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