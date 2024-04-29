Обнаружена новая опасность для животного мира: она помешала птенцам вылупиться из яиц

Исследование, опубликованное в журнале Science, подчеркивает потенциальные опасности шумового загрязнения, которое традиционно считается менее вредным по сравнению с химическим или радиационным загрязнением.
Эксперименты на зебровых амадинах (Taeniopygia guttata) показали, что даже умеренные уровни шума (65 децибел) могут серьезно нарушать развитие этих птиц, начиная от стадии эмбриона и заканчивая их взрослой жизнью. Шум влияет на выживаемость птенцов, замедляет их рост, уменьшает количество эритроцитов в крови и сокращает длину теломер. В результате птицы, подвергшиеся шуму, вывели вдвое меньше потомства.
Эти выводы предполагают, что аналогичное воздействие может наблюдаться и у других живых существ, включая человека, что делает шумовое загрязнение значительным экологическим фактором риска.
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