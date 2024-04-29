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Как подготовить автомобиль к майским выходным: рекомендации экспертов

Эксперты перечислили правила безопасного автопутешествия

1:40
Туризм

Майские выходные — прекрасное время для путешествий. Вы можете спланировать короткий однодневный маршрут или же организовать насыщенные выходные. Однако перед автомобильной поездкой не забудьте о мерах безопасности, подчеркивают эксперты с портала "Объясняем.рф".

Эксперты перечислили правила безопасного автопутешествия
Фото: 500px.com by Davide Cetta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Перед выездом проверьте техническое состояние авто, давление в шинах и при необходимости подкачайте их, а также проверьте уровень масла.

Также рекомендуется заранее заправить автомобиль, взять запасные бутылки с питьевой и технической водой, упаковать зарядные устройства для электроники и осмотреть содержимое багажника.

Специалисты советуют заправляться регулярно, не дожидаясь критически низкого уровня топлива. Не пренебрегайте ремнями безопасности: все пассажиры, включая водителя, должны быть пристегнуты. Для перевозки домашних животных используйте специальные переноски.

Соблюдение дистанции на дороге должно соответствовать вашей скорости — чем она выше, тем больше должно быть расстояние до впереди идущего автомобиля. Рекомендуемая формула для расчёта — скорость поделить на два, что позволяет безопасно маневрировать и вовремя остановиться в экстренной ситуации.

При аварии на трассе не оставайтесь на проезжей части. Необходимо выставить знак аварийной остановки, отойти на обочину и вызвать службу ГИБДД или аварийных комиссаров.

Если ваш маршрут проходит через платные дороги, заблаговременно пополните баланс транспондера или оплатите проезд на сайте дорожных служб в пределах пяти дней.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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