Более 1 млрд рублей вложат в развитие туризма в Дагестан: деньги пойдут на строительство отелей

В Дагестане инвесторы вложат более 1 млрд рублей в строительство отелей

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году инвесторы планируют вложить более 1 млрд рублей в строительство отелей в Дагестане, благодаря чему на 550 номеров увеличится общий номерной фонд региона, что составит рост на 5%, сообщает Министерство туризма Дагестана.

Фото: Wikipedia by Canerol86 is licensed under CC BY-SA 4.0

В текущем году предполагается завершение девяти инвестиционных проектов. Также отмечается рост интереса к туристическим услугам в регионе на 20% по сравнению с прошлым годом, с периодом бронирования от трех до семи месяцев, сообщает ТАСС.

Дагестан лидирует среди российских регионов по росту турпотока, с числом туристов увеличившимся с 1 млн 560 тыс. в 2022 году до 1 млн 750 тыс. в 2023 году, при общем номерном фонде в 10,5 тыс. номеров в последнем году.