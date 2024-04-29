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Поможет утолить голод и похудеть: учёные назвали наиболее сытные продукты

Австралийские учёные назвали продукты, насыщающие организм лучше других

0:47
Наука

Австралийские ученые исследовали влияние различных продуктов на чувство насыщения.

Австралийские учёные назвали продукты, насыщающие организм лучше других
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Выяснилось, что важны не только калорийность и жиры, но и содержание белка, клетчатки, кальция, калия и натрия. Самыми сытными продуктами оказались овсянка, рыба, фасоль, апельсины, яйца, зерновой и ржаной хлеб. Особенно выделился охлажденный картофель, ставший лидером по индексу сытости благодаря изменениям в крахмале, сообщает Planet Today.

Переход на более сытные продукты позволяет уменьшить объем пищи и дольше ощущать сытость, что способствует похудению и поддержанию здоровья. В качестве перекусов рекомендуются бутерброды с мясом и зеленью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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