Поможет утолить голод и похудеть: учёные назвали наиболее сытные продукты

Австралийские учёные назвали продукты, насыщающие организм лучше других

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские ученые исследовали влияние различных продуктов на чувство насыщения.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Выяснилось, что важны не только калорийность и жиры, но и содержание белка, клетчатки, кальция, калия и натрия. Самыми сытными продуктами оказались овсянка, рыба, фасоль, апельсины, яйца, зерновой и ржаной хлеб. Особенно выделился охлажденный картофель, ставший лидером по индексу сытости благодаря изменениям в крахмале, сообщает Planet Today.

Переход на более сытные продукты позволяет уменьшить объем пищи и дольше ощущать сытость, что способствует похудению и поддержанию здоровья. В качестве перекусов рекомендуются бутерброды с мясом и зеленью.