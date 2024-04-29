Этих продуктов пожилым людям важно избегать: и вот почему

Пожилым людям нужно исключить из рациона крупы и хлеб

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом важно следить за своим питанием. В этой статье мы расскажем, какие продукты могут быть вредны для пожилых людей.

Фото: flickr.com by Ernst Vikne is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В каких продуктах стоит ограничивать себя пожилым людям

Крупы, кондитерские изделия, белый хлеб противопоказаны людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, потому что они содержат много насыщенных жиров и сахара.

Сливочное масло, яйца и свинину также следует ограничить тем, кто перенес инсульт, инфаркт или находится в группе риска. Пожилым людям рекомендуется не переедать и избегать употребления большого количества жиров и углеводов.

Что важно добавить в свой рацион

Пожилые люди часто нуждаются в большом количестве витамина D и кальция. Поэтому важно добавить в свой рацион молочные продукты и орехи. Это поможет вам сохранить здоровье костей, мышц. Кальций содержится в сырах, йогурте и молоке.