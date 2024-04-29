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Пять инновационных страховых продуктов, которые могут изменить рынок в будущем

Будущее страхования: 5 услуг, на которые стоит обратить внимание

2:23
Страхование

В процессе эволюции общества постоянно возникают новые потребности и риски, которые стимулируют создание инновационных страховых продуктов. "Ингосстрах" представил пять перспективных страховых услуг, которые могут набрать популярность в будущем:

Будущее страхования: 5 услуг, на которые стоит обратить внимание
Фото: unsplash.com by Alex Knight agkdesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Страхование интернет-репутации

В современном мире цифровых технологий, репутация в интернете играет критически важную роль. Страхование кибернетической репутации предусматривает компенсацию за ущерб, вызванный клеветой, диффамацией или другими видами онлайн-атак. Такая услуга может оказаться востребованной среди компаний и частных лиц, поскольку репутация становится значимым активом.

Страхование домашних роботов

С увеличением числа домашних роботов возрастает потребность в страховании, которое обеспечивает защиту от повреждений, кражи и других рисков. Такая услуга будет особенно актуальна для тех, кто использует роботов для выполнения критически важных функций, включая уход за пожилыми людьми или детьми.

Страхование киберспортивных мероприятий

Киберспорт превратился в значительную отрасль, где профессиональные игроки зарабатывают огромные суммы. Страхование соревнований по киберспорту покрывает финансовые убытки, связанные с травмами, техническими сбоями или иными непредвиденными обстоятельствами во время турниров.

Страхование космических запусков

С увеличением количества коммерческих космических миссий возрастает спрос на страхование, которое покрывает риски, связанные с запуском спутников и других космических объектов. Такая услуга критически важна для компаний, зависящих от спутниковой технологии.

Страхование от поломки гаджетов

Современные гаджеты часто являются дорогими и хрупкими, что делает страхование от непредвиденных повреждений просто необходимым. Это может включать защиту смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств, предоставляя спокойствие владельцам.

Таким образом, с развитием общества и возникновением новых рисков, эти инновационные страховые услуги могут обеспечить значительную защиту и поддержку для физических и юридических лиц, сталкивающихся с уникальными вызовами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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