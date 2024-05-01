Исследование носогубных складок: причины, лечение и инновационные подходы

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Косметологические рекомендации по устранению носогубных складок

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Носогубные складки, хоть и являются естественным проявлением старения, могут появиться в молодом возрасте по разным причинам, включая проблемы с прикусом или активную мимику.

Косметологические рекомендации по устранению носогубных складок
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Косметологические процедуры, такие как дренаж и фотоомоложение, могут помочь в борьбе с ними. Другие причины, такие как перемещение жировых пакетов или чрезмерное нависание складки, могут требовать контурной пластики лица или нитевого лифтинга. Мимические морщины могут быть устранены с помощью ботулотоксина.

Часто эффективным оказывается сочетание различных методик, а также совместная работа с ортодонтами и остеопатами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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