Исследование носогубных складок: причины, лечение и инновационные подходы

Косметологические рекомендации по устранению носогубных складок

0:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Носогубные складки, хоть и являются естественным проявлением старения, могут появиться в молодом возрасте по разным причинам, включая проблемы с прикусом или активную мимику.

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Косметологические процедуры, такие как дренаж и фотоомоложение, могут помочь в борьбе с ними. Другие причины, такие как перемещение жировых пакетов или чрезмерное нависание складки, могут требовать контурной пластики лица или нитевого лифтинга. Мимические морщины могут быть устранены с помощью ботулотоксина.

Часто эффективным оказывается сочетание различных методик, а также совместная работа с ортодонтами и остеопатами.