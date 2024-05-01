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Выбор правильного цвета для стен: советы экспертов по интерьеру

Топ-3 цвета, которые нельзя выбирать для покраски стен

1:28
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вы планируете освежить интерьер, одним из наиболее доступных и простых способов является перекраска стен. Это избавит от необходимости тратить большие суммы на обои и их трудоемкую установку.

Топ-3 цвета, которые нельзя выбирать для покраски стен
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Помимо того, что такой подход считается более модным, очень важно правильно выбрать цвет. Он должен не только нравиться всем обитателям дома, но и создавать уютную атмосферу, гармонировать с элементами декора.

Стоит избегать некоторых цветов.

По словам эксперта по дизайну и интерьеру из "БелНовости", Юлии Тычино, не рекомендуется красить все стены в черный цвет.

Чтобы визуально увеличить пространство, можно сделать одну стену черной или выделить ее как акцент.

Избыток черного цвета может вызвать грусть и уменьшить мотивацию.

Также следует осторожно подходить к использованию синего цвета.

Чрезмерно холодные или темные оттенки синего в малоосвещенных помещениях могут способствовать возникновению стресса.

Если все же решено использовать синий цвет, рекомендуется добавить в интерьер теплые тона для создания гармоничного баланса.

Чрезмерное присутствие фиолетового также может демотивировать, особенно если интерьер не дополняется желтыми, коричневыми или оранжевыми акцентами (текстиль, мебель). В таком случае лучше от такого решения отказаться.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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