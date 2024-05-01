Необходимость пересмотра полисов страхования ответственности из-за развития искусственного интеллекта

Как ИИ изменяет страховой рынок: пересмотр полисов ответственности

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

В связи с бурным ростом сферы искусственного интеллекта и необходимостью его надлежащего регулирования возникает потребность в пересмотре существующих полисов страхования ответственности и разработке новых продуктов, ориентированных на ИИ.

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Широкое применение ИИ, особенно в товарах и услугах, поднимает вопросы о том, кто будет нести ответственность в случае, если ИИ нанесет физический или материальный ущерб. Вероятно, это повлечёт за собой изменения в страховании ответственности за качество продукции и профессиональной ответственности.

"По моему мнению, необходимо переосмыслить подходы к ответственности в области качества продукции и профессиональной деятельности, применительно к ИИ. Нам нужно интегрировать инновации для решения проблем, связанных с ИИ, и устранить возможные пробелы между этими двумя аспектами," — отметила эксперт Лиза Уильямс.

Она также подчеркнула, что специалистам предстоит либо разработать новый страховой полис, специфический для ИИ, либо адаптировать существующие полисы к новым стандартам.