Секрет успеха Volkswagen в кризис: 30 новых моделей и удвоение продаж электромобилей

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Volkswagen подтверждает финансовые цели на 2024 год

1:38
Авто

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель в Европе, сообщил о 20% падении операционной прибыли в первом квартале из-за снижения продаж и роста затрат. Несмотря на это, компания подтвердила свои целевые показатели по доходам и марже на 2024 год.

Volkswagen подтверждает финансовые цели на 2024 год
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Финансовый директор Арно Антлиц указал на замедление в начале года, но отметил положительное влияние растущих заказов в марте на результаты второго квартала. Ожидается, что запуск более чем 30 новых моделей на протяжении года ускорит динамику роста компании.

Особенно заметно снижение операционной маржи на 14.8% у бренда Porsche из-за инвестиций в модернизацию и падения спроса на премиальные автомобили в Китае. Также компания столкнулась с задержками поставок от своего бренда Audi.

Volkswagen сообщил о стабильности портфеля заказов по сравнению с концом 2023 года и удвоении заказов на полностью электрические автомобили в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Компания прогнозирует рост доходов на 5% и операционную прибыль на уровне 7-7.5% на весь 2024 год.

Общий доход компании снизился на 1% до 75,5 миллиардов евро, что выше среднего прогноза LSEG в 74,2 миллиарда евро. Продажи автомобилей упали на 2% до 2,1 миллиона единиц в квартале.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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