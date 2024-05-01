Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кефирный маринад для шашлыка: с ним вы получите очень нежное мясо
Hyundai Motor Group нацеливается на гибридный рынок Индии с запуском новых моделей
Всё о СНИЛС: как получить и где проверить номер?
Финские учёные разработали способ управления объектами с помощью воздуха
Что не любит груша?
Исследование OneTwoTrip: за границу в июне отправится на 27% больше россиян
Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Тренер рассказала об упражнениях от дряблых рук
Эксперты рассказали о суевериях, которые связаны с кошками
Как огороднику понять, что рассада начала вытягиваться и необходимо ей внимание

Эти признаки в отношении рассада игнорировать не стоит

1:47
Садоводство » Советы

Рассада растений играет ключевую роль в процессе выращивания здоровых и крепких растений. Однако иногда огороднику бывает трудно определить, когда рассада начала вытягиваться и требует специального внимания. Давайте рассмотрим признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы своевременно распознать эту проблему.

Эти признаки в отношении рассада игнорировать не стоит
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первым признаком вытянутой рассады является увеличение расстояния между листьями на стеблях. Обычно растения выглядят сильно вытянутыми и изящными, в то время как здоровая рассада имеет компактную и плотную структуру. Вытянутая рассада также имеет более хрупкие стебли и слабее развитую корневую систему.

Другим признаком вытянутой рассады является искривление стеблей и листьев. Вытянутые растения часто наклоняются к солнцу и становятся неустойчивыми, что может привести к повреждениям при пересадке или поливе. Кроме того, у такой рассады обычно менее насыщенный зеленый цвет листьев и они могут начать желтеть или вянуть.

Если огородник заметил эти признаки у своей рассады, следует принять меры для предотвращения дальнейшего вытягивания. Важно обеспечить рассаде достаточное освещение, оптимальную температуру и влажность, а также регулярно проводить подкормку и полив растений. Также полезно периодически перекапывать почву в горшках или лотках, чтобы стимулировать рост корней.

Следует помнить, что вытянутая рассада имеет более слабый иммунитет и более подвержена заболеваниям и вредителям. Поэтому важно своевременно выявлять и устранять проблемы с рассадой, чтобы сохранить здоровые и крепкие растения.

5 причин, которые должен знать каждый огородник!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом

Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.

Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Тесто на кефире без дрожжей: простой рецепт для лепёшек и пирожков
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Пошла бы за ним на край земли: Николь Кидман до сих пор страдает из-за развода с Томом Крузом
Пошла бы за ним на край земли: Николь Кидман до сих пор страдает из-за развода с Томом Крузом
Последние материалы
Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Тренер рассказала об упражнениях от дряблых рук
Эксперты рассказали о суевериях, которые связаны с кошками
Эти признаки в отношении рассада игнорировать не стоит
Daily Mail: обнаружены 27 неизвестных томов братьев Гримм
Косметологические рекомендации по устранению носогубных складок
Топ-3 цвета, которые нельзя выбирать для покраски стен
Volkswagen подтверждает финансовые цели на 2024 год
Картофельные биточки: готовятся очень быстро, получаются чрезвычайно вкусными
Актриса Джулия Фокс призналась, что ненавидит работать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников