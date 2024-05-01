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Как тренировки влияют на здоровье груди у женщин? Ответил врач

Как тренировки влияют на здоровье груди у женщин? Ответил врач

1:02
Спорт

Врач-маммолог Фатима Тамаева объяснила, как тренировки влияют на здоровье груди у женщин.

Как тренировки влияют на здоровье груди у женщин? Ответил врач
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Спорт позволяет поддерживать тело в тонусе и помогает избежать ожирения, а это — основной фактор развития многих заболеваний, в том числе и рака молочной железы.

"Физические нагрузки также способствуют снижению уровня эстрогена, избыток которого считается основной причиной возникновения злокачественной опухоли груди", — цитирует "СЭ" Тамаеву.

Правильное функционирование молочных желез напрямую зависит от больших и малых грудных мышц. Они создают своеобразный каркас для груди. Чем крупнее молочные железы, тем большее значение имеет степень развитости грудных мышц.

Врач считает, что отдать предпочтение стоит плаванию, бегу на короткие дистанции, различным видам гимнастики, спортивным танцам, фитнесу и йоге. Занятия йогой будут полезны для молодых и кормящих мам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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