Подумать только: о чем говорит поза сна вашей собаки

Кинологи назвали значения поз сна собаки

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Язык тела животных может многое рассказать о их эмоциях и привычках. Эксперты утверждают, что настоящая сущность собаки проявляется во время сна.

Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Наблюдайте за тем, в какой позе обычно спит ваша собака, чтобы лучше понять её мысли и чувства.

Эксперты разъяснили, как интерпретировать различные сонные позы собак.

На спине

Ваша собака может лежать на спине, растянув задние лапы — одну или обе. Это говорит о том, что она чувствует себя полностью удовлетворённой. Однако, в жаркую погоду собаки также могут принимать эту позу для охлаждения.

Спиной к спине

Если собака спит, прижавшись к вам или другому животному спиной, это показатель того, что она чувствует глубокое доверие. Эта привычка часто происходит ещё с щенячьего возраста.

На животе

Лежа на животе, собака может вытянуть передние лапы вперёд. Так часто спят собаки, находящиеся в полудреме, и они могут быть готовы к игре.

На боку

Это считается наиболее удобной и расслабляющей позой для собак, помогающей снять стресс.

Если ваш питомец предпочитает спать на ваших вещах, это может означать, что он стремится быть как можно ближе к вам.