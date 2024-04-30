Подумать только: о чем говорит поза сна вашей собаки

Язык тела животных может многое рассказать о их эмоциях и привычках. Эксперты утверждают, что настоящая сущность собаки проявляется во время сна.
Наблюдайте за тем, в какой позе обычно спит ваша собака, чтобы лучше понять её мысли и чувства.
Эксперты разъяснили, как интерпретировать различные сонные позы собак.
На спине
Ваша собака может лежать на спине, растянув задние лапы — одну или обе. Это говорит о том, что она чувствует себя полностью удовлетворённой. Однако, в жаркую погоду собаки также могут принимать эту позу для охлаждения.
Спиной к спине
Если собака спит, прижавшись к вам или другому животному спиной, это показатель того, что она чувствует глубокое доверие. Эта привычка часто происходит ещё с щенячьего возраста.
На животе
Лежа на животе, собака может вытянуть передние лапы вперёд. Так часто спят собаки, находящиеся в полудреме, и они могут быть готовы к игре.
На боку
Это считается наиболее удобной и расслабляющей позой для собак, помогающей снять стресс.
Если ваш питомец предпочитает спать на ваших вещах, это может означать, что он стремится быть как можно ближе к вам.
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