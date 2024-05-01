Актриса Джулия Фокс заявила о ненависти к работе: "Я просто хочу сидеть дома и смотреть ТикТоки"

Актриса Джулия Фокс призналась, что ненавидит работать

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Голливуда Джулия Фокс высказалась о своей нелюбви к работе.

Фото: https://www.instagram.com/juliafoxuniversity by Инстаграм Джулии Фокс is licensed under public domain

Звезда фильма "Неогранённые драгоценности" объяснила, что мечтает об отдыхе.

"Я ненавижу работать. Я просто хочу сидеть дома и смотреть ТикТоки с сыном", — цитирует слова Джулии Фокс InStyle.

Ксения Собчак назвала это заявление "цитатой дня". Журналистка поинтересовалась у подписчиков, как они себя чувсвуют после шестидневной рабочей недели.