Звезда Голливуда Джулия Фокс высказалась о своей нелюбви к работе.
Звезда фильма "Неогранённые драгоценности" объяснила, что мечтает об отдыхе.
"Я ненавижу работать. Я просто хочу сидеть дома и смотреть ТикТоки с сыном", — цитирует слова Джулии Фокс InStyle.
Ксения Собчак назвала это заявление "цитатой дня". Журналистка поинтересовалась у подписчиков, как они себя чувсвуют после шестидневной рабочей недели.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.