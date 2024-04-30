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Опрос "АльфаСтрахование": треть родителей контролирует досуг и общение своих детей в интернете

Исследование "АльфаСтрахования": как родители контролируют свободное время детей?

2:27
Страхование

Каждый третий родитель активно интересуется играми и интернет-контентом, который потребляет их ребенок. Подобное количество родителей также записывает своих детей в различные кружки и секции, стремясь минимизировать количество времени, проведенного без конкретной цели. Таковы результаты опроса, проведенного компанией "АльфаСтрахование".

Исследование "АльфаСтрахования": как родители контролируют свободное время детей?
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Примерно 16,5% родителей регулярно проверяют мобильные телефоны и социальные сети своих детей, в то время как 14,3% следят за их успеваемостью в школе. Профессиональную помощь психолога ищут 7,6% родителей, а 22,8% ограничивают общение своих детей с лицами, способными оказать негативное воздействие.

Самый трудный возраст, по мнению 39,9% родителей, — подростковый. 17,5% считают критическим возраст совершеннолетия, а 15% указывают на возраст 2-3 года. Для 16,7% родителей каждый возраст несет свои трудности.

Главные опасения родителей касаются будущего трудоустройства их детей, о чем заявили 25,4% респондентов. Еще 23,9% опасаются, что их ребенок окажется в нежелательной компании, а 23,1% беспокоятся о качестве воспитания.

Страхи связаны также с конфликтами со сверстниками (17,7%), потенциальными психологическими проблемами (14,7%), слабым здоровьем (18,2%) и возникновением вредных привычек (14,3%). Зависимость от гаджетов видят как угрозу 14% родителей, а также они переживают за академическую успеваемость, отсутствие интереса к спорту и развитию, плохие пищевые привычки и негативные черты характера их детей.

Около 45,6% родителей активно стараются предотвратить эти проблемы, тогда как 35,1% хотели бы делать это, но пока не предпринимают никаких шагов.

В опросе участвовали 1422 человека в возрасте от 25 до 56 лет.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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