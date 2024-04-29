Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров защищает Аллу Пугачёву от критики после её переезда
Почему лучше не носить контактные линзы в самолёте
Во Франции перед ОИ-2024 регистрируется рекордный рост случаев завоза лихорадки денге
Возвращение к природе: как крапива может помочь в борьбе с варикозом
Польза какао для здоровья: укрепление иммунитета и улучшение памяти
Необычно и оригинально: говорим о каменистом саде
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн оказался в больнице
Стоимость яиц в Москве с начала 2024 года поднялась на 8%
Особенности содержания дикой кошки
Названы лекарства, опасные для людей с деменцией

BMJ: антипсихотики могут привести к инсульту у больных деменцией

2:07
Наука

Применение антипсихотиков у пациентов с деменцией связано с увеличенным риском возникновения инсульта, тромбоза, инфаркта, переломов, пневмонии и острой почечной недостаточности, согласно исследованию, опубликованному в BMJ.

BMJ: антипсихотики могут привести к инсульту у больных деменцией
Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В свежем исследовании ученые проанализировали информацию о 173 910 человеках из Англии, которым была поставлена диагноз деменции в период с 1998 по 2018 год. Средний возраст составил 82 года, при этом 63% участников были женщины. Не менее года до диагностирования деменции ни одному из них не назначали антипсихотики.

Более 35 тысяч пациентов принимали антипсихотики, в основном рисперидон, кветиапин, галоперидол и оланзапин. Их использование ассоциировалось с повышением риска острой почечной недостаточности на 1,7 раза, инсульта и венозного тромбоза — на 1,6 раза.

Также было отмечено более частое развитие сердечно-сосудистых заболеваний, воспаления легких и переломов у тех, кто принимал антипсихотики. Ученые скорректировали риски, учитывая образ жизни пациентов и другие принимаемые лекарства.

Практически для всех неблагоприятных последствий риск был наиболее высоким в течение первой недели терапии антипсихотиками, особенно это касалось развития пневмонии.

Несмотря на опасения относительно безопасности, антипсихотики широко применяются при поведенческих симптомах деменции, таких как апатия, депрессия, агрессия, тревога, раздражительность, делирий и психоз.

Это частично обусловлено отсутствием эффективных альтернатив.

Авторы анализа подчеркивают необходимость оценки потенциальной пользы от лечения антипсихотиками в сочетании с риском серьезных осложнений, а также регулярного пересмотра планов лечения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Самый легкий путь к похудению и здоровью
Говорим о брокколи
Актер Алексей Барабаш не считает нужным навязывать дочери свое отцовство
Певица Анциферова не поддерживает связь с уехавшими из России коллегами
Финомбудсмен посоветовал россиянам "обходить банки девятой дорогой"
Как приготовить сок из корня сельдерея
Филипп Киркоров зло высмеял Ларису Рубальскую на шоу "Маска"
Родившая в туалете участница "Фабрики звезд-6" Рыженкова сама перегрызла пуповину
Актёр Камерон Монахэн заявил, что декорации в фильме "Трон 3" феноменальные
Ветеринары рассказали, зачем кошка высовывает язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников