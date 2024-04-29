Названы лекарства, опасные для людей с деменцией

Применение антипсихотиков у пациентов с деменцией связано с увеличенным риском возникновения инсульта, тромбоза, инфаркта, переломов, пневмонии и острой почечной недостаточности, согласно исследованию, опубликованному в BMJ.
В свежем исследовании ученые проанализировали информацию о 173 910 человеках из Англии, которым была поставлена диагноз деменции в период с 1998 по 2018 год. Средний возраст составил 82 года, при этом 63% участников были женщины. Не менее года до диагностирования деменции ни одному из них не назначали антипсихотики.
Более 35 тысяч пациентов принимали антипсихотики, в основном рисперидон, кветиапин, галоперидол и оланзапин. Их использование ассоциировалось с повышением риска острой почечной недостаточности на 1,7 раза, инсульта и венозного тромбоза — на 1,6 раза.
Также было отмечено более частое развитие сердечно-сосудистых заболеваний, воспаления легких и переломов у тех, кто принимал антипсихотики. Ученые скорректировали риски, учитывая образ жизни пациентов и другие принимаемые лекарства.
Практически для всех неблагоприятных последствий риск был наиболее высоким в течение первой недели терапии антипсихотиками, особенно это касалось развития пневмонии.
Несмотря на опасения относительно безопасности, антипсихотики широко применяются при поведенческих симптомах деменции, таких как апатия, депрессия, агрессия, тревога, раздражительность, делирий и психоз.
Это частично обусловлено отсутствием эффективных альтернатив.
Авторы анализа подчеркивают необходимость оценки потенциальной пользы от лечения антипсихотиками в сочетании с риском серьезных осложнений, а также регулярного пересмотра планов лечения.
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