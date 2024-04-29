Полет на самолете: почему лучше предпочесть очки контактным линзам

Некоторые предпочитают использовать контактные линзы вместо очков. Однако во время авиаперелётов лучше отдать предпочтение очкам, советуют специалисты.
Во время длительных полётов пассажиры обычно спят, а воздух в салоне самолёта из-за особенностей атмосферного давления становится очень сухим. Это может привести к высыханию контактных линз, что увеличивает риск появления трещин на роговице.
Лучше всего упаковать контактные линзы в ручную кладь и во время полёта использовать очки.
Если вы всё же не можете отказаться от использования линз, следует придерживаться нескольких важных правил. Возьмите с собой увлажняющие капли для глаз, предварительно ознакомившись с правилами перевозки жидкостей выбранной авиакомпании. Не забудьте также взять дезинфицирующие салфетки для очистки рук перед касанием глаз.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.