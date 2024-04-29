Полет на самолете: почему лучше предпочесть очки контактным линзам

Почему лучше не носить контактные линзы в самолёте

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые предпочитают использовать контактные линзы вместо очков. Однако во время авиаперелётов лучше отдать предпочтение очкам, советуют специалисты.

Фото: Openverse by Guillaume Paumier is licensed under CC BY 2.0

Во время длительных полётов пассажиры обычно спят, а воздух в салоне самолёта из-за особенностей атмосферного давления становится очень сухим. Это может привести к высыханию контактных линз, что увеличивает риск появления трещин на роговице.

Лучше всего упаковать контактные линзы в ручную кладь и во время полёта использовать очки.

Если вы всё же не можете отказаться от использования линз, следует придерживаться нескольких важных правил. Возьмите с собой увлажняющие капли для глаз, предварительно ознакомившись с правилами перевозки жидкостей выбранной авиакомпании. Не забудьте также взять дезинфицирующие салфетки для очистки рук перед касанием глаз.