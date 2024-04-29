Киркоров раскрывает правду: настоящие причины, почему Пугачёва покинула Россию

Филипп Киркоров защищает Аллу Пугачёву от критики после её переезда

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хотя Филипп Киркоров и Алла Пугачёва уже давно не вместе, Киркоров продолжает комментировать жизнь своей бывшей жены, особенно в свете недавнего переезда Пугачёвой и критики в её адрес.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Недовольство публики вызвано её словами о России и решением переехать, однако Киркоров утверждает, что Пугачёва не испытывает ненависть к своей родине, где она достигла успеха как артистка.

По его словам, основной причиной переезда стало желание поддержать своего супруга Максима Галкина*. Киркоров подчеркивает, что Пугачёва является верной и любящей женой, и выражает надежду, что это поможет изменить отрицательное отношение к ней в России.