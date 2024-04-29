Хотя Филипп Киркоров и Алла Пугачёва уже давно не вместе, Киркоров продолжает комментировать жизнь своей бывшей жены, особенно в свете недавнего переезда Пугачёвой и критики в её адрес.
Недовольство публики вызвано её словами о России и решением переехать, однако Киркоров утверждает, что Пугачёва не испытывает ненависть к своей родине, где она достигла успеха как артистка.
По его словам, основной причиной переезда стало желание поддержать своего супруга Максима Галкина*. Киркоров подчеркивает, что Пугачёва является верной и любящей женой, и выражает надежду, что это поможет изменить отрицательное отношение к ней в России.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.