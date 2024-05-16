Замена петунии: сажаем лаватеру, которая не менее красива

Цветы красивы, а сама - неприхотлива: лаватера

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лаватера - это одно из самых популярных растений, которое можно встретить на дачных участках. Её красивые цветы и неприхотливость делают её идеальным выбором для садов и огородов. Но почему именно стоит сажать лаватеру на даче? В этой статье мы рассмотрим несколько причин, почему это растение стоит внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, лаватера - это очень красивое растение. Её цветы могут быть различных оттенков: от нежно-розового до ярко-красного. Они также могут быть одиночными или собраны в кисти, что придает им еще большую привлекательность. Цветение лаватеры начинается в июне и продолжается до самой осени, что делает ее отличным дополнением к любому саду.

Во-вторых, лаватера - это очень неприхотливое растение. Она может расти как на солнце, так и в полутени, и не требует особого ухода. Она хорошо переносит засуху и не боится морозов, поэтому ее можно смело сажать на даче, где не всегда есть возможность постоянно ухаживать за растениями. Кроме того, лаватера не подвержена болезням и вредителям, что делает ее еще более привлекательной для выращивания.

Третья причина, почему стоит сажать лаватеру на даче - это её полезные свойства. Лаватера содержит много полезных веществ, таких как флавоноиды, каротиноиды и витамин С. Она также обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Чай из лаватеры помогает при простуде и кашле, а также улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, лаватера может использоваться в кулинарии. Её цветки можно добавлять в салаты, а из листьев делать чай. Она также используется в косметике для придания коже здорового цвета и улучшения ее состояния.

Наконец, лаватера - это отличный выбор для привлечения полезных насекомых в сад. Ее цветы привлекают пчел и других полезных насекомых, которые помогают опылять растения и повышают урожайность огорода.