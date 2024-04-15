Президент Франции призывает изолировать Иран

Макрон призывает к изоляции Ирана

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о необходимости ужесточения санкций против Ирана и его изоляции с целью предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке во время программы на радиостанции RMC.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В своем выступлении Макрон подчеркнул, что Франция предпримет все возможные меры для предотвращения эскалации напряженности в регионе. Он заявил о необходимости избежать ответной эскалации и предложил стратегию борьбы с угрозой, исходящей от Ирана. По мнению президента, важно убедить другие страны региона в опасности, которую представляет Иран, а также усилить санкции и применить давление в ядерной сфере для достижения мира на Ближнем Востоке.

Относительно ситуации между Израилем и Ираном, Макрон подчеркнул необходимость поддержки Израиля для обеспечения его безопасности, однако призвал к ограничению действий с целью избежания эскалации конфликта. Президент отметил, что важно предотвратить нарушение границ и вызвать стороны к соблюдению лимитов.

Макрон также отметил активное взаимодействие Франции с региональными партнерами по данному вопросу и выразил уверенность в том, что США могут сыграть ключевую роль в сдерживании Ирана.

Следует отметить, что действия элитного подразделения ВС Ирана, Корпуса стражей исламской революции, стали поводом для напряженности в регионе. После разрушения иранского консульства в Сирии израильской авиацией, иранские военные нанесли ответный удар по территории Израиля при помощи ракет и беспилотников. Президент Макрон выразил обеспокоенность и подчеркнул важность предотвращения дальнейших военных действий в регионе.

Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил о завершении операции "Правдивое обещание" и выразил нежелание продолжать военные действия, однако пригрозил усилением операций в случае дальнейших действий со стороны Израиля. Израиль в свою очередь заявил о намерении создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и образ. Положительно, что правительство Израиля активно реагирует на ситуацию и стремится к обеспечению безопасности своей страны и региона в целом.