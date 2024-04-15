Израильские чиновники заявили, что решение о мгновенном ударе по Ирану было отклонено Нетаньяху из-за звонка Байдена

Axios: звонок Байдена остановил ответный удар Израиля по Ирану

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Израильские министры и члены узкого кабинета военных действий Бени Ганц и Гади Айзенкот, оба бывшие главные командиры израильской армии (ЦАХАЛ), высказали предложение о возможности начать атаку против Ирана в связи с последними событиями в субботу. Однако премьер-министр Израиля отказался от этого предложения.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отклонил эту идею из-за телефонного звонка президента США Джо Байдена, как сообщает портал Axios, ссылаясь на информацию израильских официальных лиц.

По информации портала, после того, как в военном кабинете Израиля поступила информация о начале атаки со стороны Ирана, министры Бени Ганц и Гади Айзенкот, оба бывшие главнокомандующие ЦАХАЛ, предложили совершить ответное воздействие мгновенно. Они высказали мнение о том, что чем дольше Израиль будет откладывать действия, тем сложнее будет получить международную поддержку для ответных мер. Также они полагали, что оперативные действия со стороны Израиля помогли бы предотвратить возможность новой атаки со стороны Ирана.

По словам чиновников, Нетаньяху и остальные участники военного кабинета выступили против этой идеи в основном из-за отсутствия четкой информации о возможных разрушениях или жертвах в результате иранской атаки. Один из официальных лиц отметил, что Нетаньяху также желал дождаться разговора с президентом США Джо Байденом.

"Были варианты возмездия, но после звонка их отменили. Возможность прошла, и теперь мы можем пересмотреть ситуацию", — прокомментировал один из чиновников.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил ночью воскресенья о нанесении ударов по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. По различным данным, в атаке было задействовано от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) были переведены в повышенную боевую готовность, сообщили из военного ведомства. Пентагон подтвердил готовность поддержать Израиль, а миссия Ирана в ООН окрестила происходящее конфликтом между Ираном и Израилем, обращаясь к Вашингтону с просьбой остаться в стороне.

1 апреля израильские ВВС атаковали здание генерального консульства Ирана в Дамаске, при этом, по данным КСИР, погибли семь офицеров КСИР, в том числе два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, руководитель сил "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, и его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иран заявил о возможности ответных действий.