В Тбилиси возобновились беспорядки

В Грузии, в Тбилиси происходят массовые беспорядки из-за закона об иноагентах, которые осуждает оппозиция. Полиция применяет спецсредства: резиновые пули, водомёты.
Закон об иностранных агентах предполагает, что все некоммерческие организации, занимающиеся общественно-политической деятельностью, должны ставиться на учёт. Закон вызвал осуждение у ЕС и США, которые как раз и финансируют подобные организации. Сторонники оппозиции пытаются организовать протесты. Сторонники правящей партии и инициаторы закона требуют не допустить "украинизации" Грузии и втягивания её в конфликт с Россией.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.