В Тбилиси возобновились беспорядки

В Грузии продолжаются беспорядки из-за закона об иноагентах

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

В Грузии, в Тбилиси происходят массовые беспорядки из-за закона об иноагентах, которые осуждает оппозиция. Полиция применяет спецсредства: резиновые пули, водомёты.

Закон об иностранных агентах предполагает, что все некоммерческие организации, занимающиеся общественно-политической деятельностью, должны ставиться на учёт. Закон вызвал осуждение у ЕС и США, которые как раз и финансируют подобные организации. Сторонники оппозиции пытаются организовать протесты. Сторонники правящей партии и инициаторы закона требуют не допустить "украинизации" Грузии и втягивания её в конфликт с Россией.