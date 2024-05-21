Врач назвала продукты, которые бодрят так же хорошо, как кофе

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Эндокринолог Калошина: кофе можно заменить на фрукты, жирную рыбу и тёмный шоколад

1:51
Здоровье

Мария Калошина, эндокринолог из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, сообщила, что для улучшения тонуса и продуктивности не только кофе может быть эффективным — есть и другие продукты, вызывающие аналогичный эффект. Например, фрукты.

Эндокринолог Калошина: кофе можно заменить на фрукты, жирную рыбу и тёмный шоколад
Фото: pixabay.com by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Так, простые яблоки могут надолго обеспечить организм энергией, а апельсины даже способны улучшить настроение. Бананы снабдят вас калием для полноценной работы сердца, а авокадо — нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии", — пояснила Мария Калошина интернет-изданию Regions.

Жирные сорта рыбы также являются продуктом, который восстанавливает силы. Находящиеся в ней омега-3 жирные кислоты помогают избавиться от усталости и стимулируют работу головного мозга. По мнению эндокринолога, для сохранения энергии следует предпочесть нежирные виды мяса, такие как курица или индейка: в этом случае усилия не будут направлены на переваривание пищи, а, наоборот, перекус добавит вам энергии.

Врач подчеркнула важность употребления овощей, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, а также бобов, которые являются ценным источником магния и калия. Она также отметила важность употребления цельнозерновых продуктов вместо обычной выпечки, так как они обеспечивают постепенный и длительный энергетический прилив в организме.

Кроме того, врач напомнила о том, что тёмный шоколад помогает быстро восстановить энергию благодаря наличию антиоксидантов в какао-бобах, однако следует помнить о том, что это калорийный продукт и не употреблять его в избытке.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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