Врач назвала продукты, которые бодрят так же хорошо, как кофе

Мария Калошина, эндокринолог из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, сообщила, что для улучшения тонуса и продуктивности не только кофе может быть эффективным — есть и другие продукты, вызывающие аналогичный эффект. Например, фрукты.
"Так, простые яблоки могут надолго обеспечить организм энергией, а апельсины даже способны улучшить настроение. Бананы снабдят вас калием для полноценной работы сердца, а авокадо — нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии", — пояснила Мария Калошина интернет-изданию Regions.
Жирные сорта рыбы также являются продуктом, который восстанавливает силы. Находящиеся в ней омега-3 жирные кислоты помогают избавиться от усталости и стимулируют работу головного мозга. По мнению эндокринолога, для сохранения энергии следует предпочесть нежирные виды мяса, такие как курица или индейка: в этом случае усилия не будут направлены на переваривание пищи, а, наоборот, перекус добавит вам энергии.
Врач подчеркнула важность употребления овощей, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, а также бобов, которые являются ценным источником магния и калия. Она также отметила важность употребления цельнозерновых продуктов вместо обычной выпечки, так как они обеспечивают постепенный и длительный энергетический прилив в организме.
Кроме того, врач напомнила о том, что тёмный шоколад помогает быстро восстановить энергию благодаря наличию антиоксидантов в какао-бобах, однако следует помнить о том, что это калорийный продукт и не употреблять его в избытке.
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