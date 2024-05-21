Быстрая помощь: хозяйство в Тамбовской области получило страховую выплату за погибший урожай всего за сутки

Аграрии получили первую страховую выплату из-за гибели посевов в результате майских заморозков, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.
По его словам, компенсация по ЧС была перечислена 19 мая "АльфаСтрахованием" хозяйству в Тамбовской области и составила несколько миллионов рублей. Биджов отметил, что страховщик произвёл выплату всего через сутки после подачи документов аграрием.
"Такая скорость урегулирования убытков стала возможной в том числе благодаря оперативной работе по оценке ущерба, организованной региональным органом АПК, и налаженному взаимодействию со страховыми компаниями в регионе", — рассказал глава НСА.
По данным НСА, к 21 мая количество регионов, пострадавших от экстремальных заморозков, выросло до 10, минимальная площадь застрахованных посевов в них составляет 3,3 млн га. Ущерб зафиксирован во всех субъектах, где был объявлен режим ЧС из-за отрицательных температур.
Зона ЧС, объявленной из-за гибели сельхозкультур от заморозков, в настоящее время охватывает всё Центральное Черноземье и прилегающие к нему регионы Поволжья и Юга России.
Ранее Всероссийский союз страховщиков сообщил, что закон о страховании жилья от ЧС в регионах может заработать с 2025 года.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.