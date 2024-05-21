Осторожно, перегрев: основные проблемы подержанных автомобилей в тёплую погоду

Подержанные автомобили чаще сталкиваются с проблемой перегрева в тёплое время года. Специалист по ремонту двигателей отметил, что перегрев может быть вызван множеством факторов: от качества антифриза до состояния компонентов системы охлаждения.
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Основные причины перегрева:
Низкое качество антифриза, которое может привести к засорению системы охлаждения.
Неисправные датчики температуры или вентиляторы.
Состояние старых резиновых патрубков, которые склонны к трещинам.
Изношенные хомуты и прокладки, что приводит к утечкам.
Чтобы предотвратить перегрев, рекомендуется регулярно проверять и обслуживать систему охлаждения, использовать качественные антифриз и моторное масло, поддерживать их уровень, а также чистить радиатор не реже одного раза в два года.