Осторожно, перегрев: основные проблемы подержанных автомобилей в тёплую погоду

Моторист составил список причин, по которым двигатель может перегреться в пробке

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Подержанные автомобили чаще сталкиваются с проблемой перегрева в тёплое время года. Специалист по ремонту двигателей отметил, что перегрев может быть вызван множеством факторов: от качества антифриза до состояния компонентов системы охлаждения.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Основные причины перегрева:

Низкое качество антифриза, которое может привести к засорению системы охлаждения.

Неисправные датчики температуры или вентиляторы.

Состояние старых резиновых патрубков, которые склонны к трещинам.

Изношенные хомуты и прокладки, что приводит к утечкам.

Загрязнённый термостат, нарушающий циркуляцию охлаждающей жидкости.

Засорённый радиатор, снижающий эффективность теплопередачи.

Чтобы предотвратить перегрев, рекомендуется регулярно проверять и обслуживать систему охлаждения, использовать качественные антифриз и моторное масло, поддерживать их уровень, а также чистить радиатор не реже одного раза в два года.