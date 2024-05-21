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Осторожно, перегрев: основные проблемы подержанных автомобилей в тёплую погоду

Моторист составил список причин, по которым двигатель может перегреться в пробке

1:02
Авто

Подержанные автомобили чаще сталкиваются с проблемой перегрева в тёплое время года. Специалист по ремонту двигателей отметил, что перегрев может быть вызван множеством факторов: от качества антифриза до состояния компонентов системы охлаждения.

Моторист составил список причин, по которым двигатель может перегреться в пробке
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Основные причины перегрева:

  • Низкое качество антифриза, которое может привести к засорению системы охлаждения.
  • Неисправные датчики температуры или вентиляторы.
  • Состояние старых резиновых патрубков, которые склонны к трещинам.
  • Изношенные хомуты и прокладки, что приводит к утечкам.
  • Загрязнённый термостат, нарушающий циркуляцию охлаждающей жидкости.
  • Засорённый радиатор, снижающий эффективность теплопередачи.

Чтобы предотвратить перегрев, рекомендуется регулярно проверять и обслуживать систему охлаждения, использовать качественные антифриз и моторное масло, поддерживать их уровень, а также чистить радиатор не реже одного раза в два года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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