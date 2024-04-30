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Что такое страховка с франшизой и в каких случаях она выгодна

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Страхование

Франшиза — часть ущерба, которую страховая компания не возмещает. Она встречается в любых договорах страхования: имущества, автомобиля и т. д. "Ренессанс Страхование" рассказало, когда выгодны полисы с франшизой и какими они бывают.

Эксперты: страховка с франшизой позволяет сэкономить до 60% на покупке полиса
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Виды франшиз

Существует много разновидностей франшиз. Вот самые основные:

  • условная — применяется, если её размер меньше суммы оценки ущерба, тогда клиент не получает выплату;
  • безусловная — вычитается из страховой компенсации;
  • условно-безусловная — ущерб оплачивается в ситуациях, установленных договором;
  • возрастающая — увеличивается при каждом обращении за выплатой к страховщику;
  • исчезающая — уменьшается при каждом обращении к страховой компании;
  • динамическая — начинает действовать со второго страхового события;
  • агрегатная — сумма, из которой вычитаются компенсации, пока не будет исчерпан лимит;
  • временная — действует в течение определённого периода после оформления страховки или с последнего страхового события, после чего заканчивается.

Чем полезна франшиза

Главная выгода от франшизы — это возможность экономии на этапе покупки. Страховка с франшизой в среднем на 35% дешевле, чем стандартная, а по некоторым видам страхования разница может достигать 60%. Учитывая, что страховой случай может не наступить, экономия на франшизе оправдана. А если страховой случай наступит, то страховщик возместит часть ущерба.

Автострахование

Обычно франшиза применяется в договорах каско. Она может быть:

  • Безусловной. Подходит для аккуратных водителей с большим стажем безаварийной езды, а также для автовладельцев, которым требуется защита на случай угона, тотала и серьёзного ущерба. При этом водитель должен быть готов оплачивать мелкий ремонт самостоятельно.
  • Условно-безусловной. С франшизой виновника можно отремонтировать автомобиль по страховке без доплат, если ДТП произошло из-за другого водителя. Если авария случится из-за вас или виновника невозможно установить, часть расходов придётся компенсировать из своего кармана. Такая страховка подойдёт для уверенных водителей, желающих обезопасить себя от неопытных, агрессивных и неадекватных водителей.
  • Со второго случая. Ущерб по каско возмещается полностью при первом обращении и за вычетом франшизы при последующих.

У каско с франшизой кроме экономии есть ещё одно, неочевидное преимущество — водитель, понимая, что в случае ДТП придётся потратить собственные деньги, старается водить аккуратнее и меньше рискует при совершении маневров, что снижает риск попасть в аварию.

Туристическая страховка

В туристических страховках обычно применяется безусловная франшиза. При этом полисы с франшизой недоступны для путешествий по некоторым направлениям. Например, страховка для поездки в Шенгенскую зону должна покрывать все расходы без дополнительных условий — таково требование европейских консульств.

Страхование имущества

В таких полисах чаще всего применяется два вида франшизы:

  • Условная. Выплаты не будет, если франшиза больше ущерба. Если же убытки превысят размер франшизы, страховщик выплатит клиенту полную сумму.
  • Безусловная. В полисе обозначены сумма или фиксированный процент, которые не подлежат возмещению.

Выбирая полис с франшизой, важно трезво оценить возможные риски и после этого сделать выбор. В случае сомнений лучше обратиться к страховой компании, чтобы специалисты рассказали о нюансах этого вида страховки.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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