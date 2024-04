Что такое страховка с франшизой и в каких случаях она выгодна

Франшиза — часть ущерба, которую страховая компания не возмещает. Она встречается в любых договорах страхования: имущества, автомобиля и т. д. "Ренессанс Страхование" рассказало, когда выгодны полисы с франшизой и какими они бывают.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain