В Унаватуне и на других курортах Шри-Ланки российские туристы стали жертвами краж

Российские туристы сталкиваются с ворами на отдыхе в Шри-Ланке

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские путешественники активно обсуждают в соцсетях различные случаи краж на шри-ланкийских курортах. Согласно комментариям в группе, посвящённой отпуску в данной стране, преступники используют любую возможность для своих действий, сообщает платформа tourdom. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Balou46 is licensed under CC BY-SA 3.0

Так, в ночь перед 29 апреля в гостинице Sanmira Renaissance в Унаватуне, вор проник в комнату к россиянам. Он воспользовался маленьким окном в ванной, которое было не полностью закрыто. Один из постояльцев проснулся от шума и увидел злоумышленника, который спешно скрылся через другое окно. О происшествии было немедленно сообщено в администрацию отеля, а также туристы запросили совет в социальной сети о целесообразности обращения в полицию. Отмечено, что такой инцидент на первый день отдыха существенно испортил впечатление от поездки.

В другом случае, в отеле Kaju Green также в Унаватуне, пара туристов лишилась денег, оставленных в сейфе на рецепции. При заселении им было предложено хранить ценности именно там. На следующий день они обнаружили, что из сейфа пропало около 800 долларов. Персонал отеля занимается расследованием инцидента, рассчитывая на помощь системы видеонаблюдения.

В отеле Reef Bungalow Hotel, расположенном на побережье между Коломбо и Негомбо, также произошла кража сразу после заселения. По прибытии женщине в честь дня рождения подарили цветы и предложили торт. Именно в этот момент из номера были украдены 750 долларов.

Когда пострадавшие обратились в полицию, их угостили праздничными блюдами в честь местного Нового года. Несмотря на двухдневные обсуждения с полицейскими, деньги так и не были найдены. Однако задержали одного из сотрудников отеля, которого увидели на этаже во время кражи, он он и не признал свою вину.