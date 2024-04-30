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Что делать клиенту страховой компании, у которой отозвали лицензию

Отзыв лицензии не освобождает страховщика от обязательств перед клиентами

3:24
Страхование

Иногда страховые компании не справляются со своими обязательствами, и тогда Банк России может отозвать у них лицензию. В таком случае клиенты страховщика столкнутся с трудностями при получении выплат и возврате средств. Эксперты "Ренессанс Страхования" рассказали, что делать в этой ситуации.

Отзыв лицензии не освобождает страховщика от обязательств перед клиентами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что происходит после отзыва лицензии

После отзыва лицензии страховая компания больше не имеет права работать. В течение 45 дней она должна расторгнуть действующие договоры с клиентами, а в течение 6 месяцев — вернуть им деньги по условиям полиса.

Ситуацию контролирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Если страховщик не выполняет условия, АСВ инициирует процедуру банкротства и будет взыскивать деньги клиентов в судебном порядке.

Пока все договоры с клиентами не расторгнуты, страховщик должен выполнять все свои обязательства, даже если лицензия отозвана, то есть выплачивать компенсации при наступлении страхового случая. Если у компании нет на это денег, клиенту придется дождаться процедуры банкротства и потребовать возврата денег вместе с остальными кредиторами.

Что делать владельцам полисов

Это зависит от того, какой страховой продукт вы приобретали.

Проще всего владельцам ОСАГО: им вообще ничего не надо делать. Если у страховщика отозвали лицензию, обязанности по выплатам берёт на себя Российский союз автостраховщиков РСА). Если водитель попадёт в ДТП, то ему нужно обращаться напрямую в РСА.

Обладателям накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) положен возврат выкупной суммы. Какой — зависит от даты окончания договора. Чем она ближе, тем крупнее будет выплата. Точный размер можно узнать из документов, которые страховщик выдал вам при оформлении полиса. Там прописаны условия возврата средств.

Для остальных видов полисов порядок возврата денег определяется условиями договора. Он может быть не предусмотрен вообще, например, при страховании от несчастных случаев. Если возврат возможен, клиент получит сумму пропорционально неиспользованному сроку договора.

Обладатели полисов могут дождаться, пока страховщик расторгнет договоры и начнет выплаты, либо обратиться с заявлением в компанию самостоятельно. Это можно сделать, даже если у страховой отозвали лицензию.

Что делать, если деньги не возвращают

Если у компании финансовые проблемы, и она не возвращает деньги добровольно, придётся ждать начала процедуры банкротства. После того как она стартует, в течение 2 месяцев нужно обратиться в АСВ с требованием выплаты. Если пропустить этот срок, то шансы вернуть свои средства гораздо меньше.

Если денег страховщика не хватает на выплаты всем клиентам, возвращать средства будут в порядке очередности. Первыми на выплату имеют право обладатели полисов НСЖ и ИСЖ, у которых наступил риск дожития, во вторую — владельцы полисов обязательного страхования и добровольного страхования жизни. Если средств не хватает на всех, их распределят между клиентами одной очереди.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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