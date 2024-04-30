Правильная последовательность ухода: как наносить продукты для волос для максимальной пользы

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В какой последовательности наносить косметику для волос

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Вопрос о том, что следует наносить первым — маску или кондиционер для волос, часто вызывает замешательство. Однако, существует определенная последовательность, которую стоит придерживаться. Вот правильная последовательность этапов:

В какой последовательности наносить косметику для волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Пилинг: начинайте уход с пилинга для кожи головы. Этот шаг помогает более глубоко очистить кожу от загрязнений и ороговевших частиц, что улучшает эффективность последующих продуктов.
  2. Шампунь: после удаления пилинга переходите к применению шампуня. Равномерно распределите его по коже головы массажными движениями.
  3. Маска: пока кутикула волоса открыта от действия шампуня, маска может более эффективно проникнуть вглубь волоса, обеспечивая дополнительное увлажнение и питание.
  4. Кондиционер: завершающим этапом является применение кондиционера. Он закрывает чешуйки волоса, делая его более плотным и защищенным от воздействия окружающей среды.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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