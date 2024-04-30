Правильная последовательность ухода: как наносить продукты для волос для максимальной пользы

В какой последовательности наносить косметику для волос

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Вопрос о том, что следует наносить первым — маску или кондиционер для волос, часто вызывает замешательство. Однако, существует определенная последовательность, которую стоит придерживаться. Вот правильная последовательность этапов:

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Пилинг: начинайте уход с пилинга для кожи головы. Этот шаг помогает более глубоко очистить кожу от загрязнений и ороговевших частиц, что улучшает эффективность последующих продуктов. Шампунь: после удаления пилинга переходите к применению шампуня. Равномерно распределите его по коже головы массажными движениями. Маска: пока кутикула волоса открыта от действия шампуня, маска может более эффективно проникнуть вглубь волоса, обеспечивая дополнительное увлажнение и питание. Кондиционер: завершающим этапом является применение кондиционера. Он закрывает чешуйки волоса, делая его более плотным и защищенным от воздействия окружающей среды.