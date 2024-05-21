Этот бессемянный сорт винограда обладает восхитительным вкусом: дарит необычайную сладость с черешневым тоном

Сорт винограда "Красное пламя" покорит цветом и вкусом

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Сорт винограда "Красное пламя" является бессемянным. Он созревает ближе к сентябрю и приносит особое удовольствие в этот период. У него красивые грозди тёмно-красного цвета с небольшими, классическими кишмишными ягодами. Вкус просто восхитительный: плотная, хрустящая мякоть и необычайная сладость с черешневым тоном и долгим приятным послевкусием.

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Сорт был выведен в Калифорнии, США, и с тех пор получил широкое распространение благодаря своим выдающимся качествам. Этот виноград является столовым сортом, предназначенным для употребления в свежем виде. Он также подходит для сушки и производства изюма.