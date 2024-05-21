Сорт винограда "Красное пламя" является бессемянным. Он созревает ближе к сентябрю и приносит особое удовольствие в этот период. У него красивые грозди тёмно-красного цвета с небольшими, классическими кишмишными ягодами. Вкус просто восхитительный: плотная, хрустящая мякоть и необычайная сладость с черешневым тоном и долгим приятным послевкусием.
Сорт был выведен в Калифорнии, США, и с тех пор получил широкое распространение благодаря своим выдающимся качествам. Этот виноград является столовым сортом, предназначенным для употребления в свежем виде. Он также подходит для сушки и производства изюма.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.