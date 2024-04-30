Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне поделились лайфхаками, как избавиться от "кошачьего запаха"
Столтенберг признал провалы НАТО в помощи Украине
Тренер "Динамо" Личка рассказал, какую дорогую покупку он позволил себе в Москве
Мечта сбылась: Дарья Верещагина с детства хотела сыграть Алису Селезнёву
Лучшая инвестиционная стратегия для новичков
Туристическая страховка позволит пенсионеру получить медпомощь за границей
Эксперты рассказали о последствиях смешивания моторных масел
В Сургуте трёхмесячному малышу с гидронефрозом провели операцию по пластике почки
Почему стоит посадить левизию
Сколько времени кошка может прожить без воды: научные факты

Сколько времени кошка может обходиться без воды?

1:54
Зоосфера » Кошки

Кошки — изящные и независимые создания, которые могут показаться нам порой таинственными. Их способность выживать в различных условиях поражает воображение. Однако, когда дело касается жизненно важных ресурсов, таких как вода, много владельцев кошек задаются вопросом: сколько времени кошка может прожить без воды?

Сколько времени кошка может обходиться без воды?
Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ответ на этот вопрос неоднозначен и зависит от многих факторов, включая возраст, состояние здоровья и даже окружающую среду. В общем, кошки, как и любые другие существа, нуждаются в воде для поддержания нормального функционирования своего организма. Вода участвует во многих жизненно важных процессах, таких как пищеварение, терморегуляция и выведение токсинов.

Средний вес потери воды для кошки составляет около 3-5% от ее массы тела, а при потери воды более 10% могут возникнуть серьезные проблемы. Симптомы обезвоживания могут варьироваться от сухости во рту и летаргии до более серьезных проблем, таких как почечная недостаточность и органальная дегенерация.

Однако кошки обладают удивительной способностью сберегать воду и могут приспосабливаться к недостаточному потреблению жидкости в некоторой степени. Например, они могут получать воду из своей пищи, особенно если она содержит высокий уровень влаги, как в случае с консервированными кормами для кошек.

Интересно, что дикие кошки, как например львы и тигры, могут выжить без питьевой воды в течение некоторого времени, получая всю необходимую влагу из своей добычи.

Несмотря на это, в домашних условиях вода является неотъемлемой частью заботы о здоровье кошки. Рекомендуется всегда предоставлять доступ к свежей и чистой воде для вашего питомца. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается
Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается
Последние материалы
Мечта сбылась: Дарья Верещагина с детства хотела сыграть Алису Селезнёву
Лучшая инвестиционная стратегия для новичков
Туристическая страховка позволит пенсионеру получить медпомощь за границей
Эксперты рассказали о последствиях смешивания моторных масел
В Сургуте трёхмесячному малышу с гидронефрозом провели операцию по пластике почки
Почему стоит посадить левизию
Какие продукты можно есть на безглютеновой диете?
В какой последовательности наносить косметику для волос
Эксперты: страховка с франшизой позволяет сэкономить до 60% на покупке полиса
Сколько времени кошка может обходиться без воды?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников