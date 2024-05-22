Как не стать жертвой мошенников в автостраховании: советы полиции по выбору агентов и компаний

Как избежать мошенничества в автостраховании и не стать жертвой аферистов

1:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

В современном мире автострахование является необходимым условием для каждого автовладельца. Однако, вместе с ростом популярности и необходимости страхования, увеличивается и количество мошенников, стремящихся нажиться на неосведомленности граждан. Чтобы обезопасить себя и свои финансовые средства, важно знать основные правила, которые помогут избежать обмана и сделать правильный выбор страховой компании.

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Полиция рекомендует соблюдать несколько ключевых рекомендаций, которые существенно снизят риск стать жертвой мошенников в сфере автострахования:

Тщательно выбирайте страховую компанию или уполномоченного страхового агента.

Если услуги предлагает страховой агент, действующий как самостоятельное юридическое лицо по доверенности от одной или нескольких страховых компаний, проявите особую осторожность. В этом звене часто встречаются мошенники. У агента должна быть действующая доверенность от страховой компании, которая уполномочена заключать страховые договоры. Не лишним будет сделать контрольный звонок в страховую компанию, выдавшую доверенность.

Не доверяйте агентам, предлагающим большие скидки. Если агент предлагает оформить страховку по явно заниженной стоимости, лучше сразу отказаться от его услуг. С большой вероятностью это мошенник, и в случае страхового случая никаких выплат не будет. Также добросовестный агент никогда не предложит оформить страховой договор задним числом.

Проверяйте подлинность бланков договоров. Все бланки полисов печатаются централизованно на предприятиях госзнака. Например, подлинность бланка договора ОСАГО можно легко проверить онлайн. Для этого нужно зайти на сайт Российского Союза Автостраховщиков и ввести десятизначный номер полиса.