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Почему использование дневного крема важно для кожи: защита, идеальная база для макияжа и уход

Не только увлажнение: три преимущества использования дневного крема для лица

1:49
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Утро часто начинается с суеты и спешки. Но, несмотря на это, не стоит выходить из дома, не позаботившись о своей коже. Ведь она ежедневно сталкивается с загрязнениями, суровыми погодными условиями и солнечными лучами. Дневной крем поможет справиться с этими вызовами. Вот три причины от портала bebeautiful.in, почему вам стоит включить его в свой ежедневный уход за кожей.

Не только увлажнение: три преимущества использования дневного крема для лица
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

1. Защита от солнца и внешних факторов

Одно из ключевых преимуществ дневного крема — его способность защищать кожу от вредных воздействий окружающей среды. Большинство таких средств содержат SPF, который защищает эпидермис от вредных ультрафиолетовых лучей. Благодаря этому, вы можете наслаждаться солнечными днями, не беспокоясь о повреждении кожи.

2. Идеальная база для макияжа

Дневной крем отлично подходит в качестве основы под макияж. Он готовит кожу к нанесению тонального крема или консилера, создавая гладкую и увлажненную поверхность. Даже если вы не пользуетесь декоративной косметикой, дневной крем питает и увлажняет кожу, делая её мягкой и эластичной.

3. Уход и восстановление кожи

Дневной крем — это не просто увлажняющий слой. Он активно работает над улучшением состояния эпидермиса. Использование дневного крема помогает выровнять тон кожи, увлажнить её и устранить мелкие недостатки. Благодаря этому, она выглядит более здоровой и сияющей.

Используйте дневной крем ежедневно, чтобы ваша кожа оставалась защищенной, увлажненной и красивой на протяжении всего дня.

Как выбрать дневной крем?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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